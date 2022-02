Champions League bei Prime Video: Heute mit Paris St. Germain gegen Real Madrid

In der Champions League geht es heute mit den Partien im Achtelfinale weiter und Real Madrid muss bei Paris St. Germain ran. Dieses Spiel zeigt Amazon Prime Video exklusiv in voller Länge. Prime-Kunden können ohne Zusatzkosten auf den Livestream zugreifen. Anstoß ist um 21 Uhr, die Berichterstattung beginnt aber schon ab 20:00 Uhr.

Diese Partie, sowie weitere Topspiele jeweils dienstags, können in voller Länge exklusiv bei Prime Video verfolgt werden. Insgesamt zeigt Prime Video in der Saison 2021/22 16 Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv: zwei Playoff-Begegnungen, sechs Gruppenspiele und acht Partien der K.O.-Runde bis und inklusive Halbfinale. Die Live-Übertragungen der UEFA Champions League bei Prime Video werden dazu auch in Sky Sportsbars in Deutschland gezeigt. Prime-Mitglieder in Deutschland sehen die Topspiele am Dienstag ohne Zusatzkosten und über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Digital und online.

Ebenfalls bei Prime Video zu sehen

Dienstag 22. Februar (21:00 Uhr) – Chelsea vs. Lille OSC

Dienstag 8. März (21:00 Uhr) – FC Bayern München vs. FC Salzburg

Dienstag 15. März (21:00 Uhr) – Manchester United vs. Atlético Madrid

Wie zufrieden seid ihr mit Amazon? Gefällt euch die Berichterstattung, die Analysen, Interviews und mehr? Sollte Amazon noch mehr in Live-Sportstreaming investieren?

