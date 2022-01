Netflix: 30 Milliarden US-Dollar Umsatz, 222 Millionen Abonnenten

Netflix hat gestern Abend die neusten Quartalszahlen veröffentlicht und gibt Einblicke in das zurückliegende Jahr. Während man zwar nicht ganz die gesteckten Ziele erreicht hat, gibt es dennoch beeindrucke Zahlen. Unter anderem hat Netflix alleine im vierten Quartal 2021 7,7 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaftet, eine Steigerung um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2021 hat Netflix insgesamt rund 30 Milliarden US-Dollar eingenommen.

Im vierten Quartal 2021 haben sich 8,3 Millionen Menschen entschieden, ein Abo bei Netflix abzuschließen. Hier hatte Netflix zwar mit 8,5 Millionen neuen Abos kalkuliert, die Gesamtzahl aller Abonnements ist aber enorm. Aktuell verzeichnet Netflix rund 222 Millionen aktive Abonnements.

Im Vergleich zum Pandemie-Jahr 2020 sind die Zahlen zurückgegangen. Das ist aber auch einfach zu erklären, denn 2020 haben sich aufgrund von Lockdowns und weiteren Einschränkungen sehr viele Menschen für ein Streaming-Abo ausgesprochen. Zudem gibt es immer mehr Konkurrenz auf dem Markt, hierzulande sind Amazon Prime Video und Disney+ die wohl größten Konkurrenten.

Preiserhöhung für Deutschland?

In den USA und Kanada zieht Netflix die Preise an. Hier muss man fortan bis zu 2 US-Dollar pro Monat mehr bezahlen. Es ist davon auszugehen, dass auch in anderen Ländern Preiserhöhungen folgen werden, die Frage ist nicht ob, sondern wann. Würdet ihr mehr bezahlen?