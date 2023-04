Neu: Anker Nano 3 mit 47 Watt & Ugreen iPad-Ständer in Schwarz

Von Anker gibt es mit dem Anker Nano 3 (Amazon-Link) jetzt ein weiteres USB-C Ladegerät mit zwei Ports und insgesamt 47 Watt. Wird nur ein Anschluss genutzt, kann man die vollen 47 Watt nutzen, werden zwei Geräte gleichzeitig aufgeladen, gibt es einmal 20 und einmal 27 Watt. Das neue Ladegerät eignet sich für iPhone, iPad und Mac. Der Preis liegt bei 39,99 Euro, ein Kabel ist nicht enthalten.

Der Ugreen Tablet-Ständer (Amazon-Link) ist jetzt auch in einer schwarzen Ausführung erhältlich und stellt Geräte bis zu 13,5″ auf – also auch jedes iPad. Das untere Scharnier kann um bis zu 270 Grad gekippt werden, am oberen Scharnier könnt ihr das iPad selbst um 180 Grad kippen. Gehalten wird das iPad über zwei kleine Arme, die mit Gummi ausgestattet sind.

Mit dem 20 Prozent Coupon auf der Produktseite kostet die schwarze Version 22,39 Euro. Zum gleichen Preis gibt es den Ständer auch in Anthrazit, die silberne Version ist minimal teurer.