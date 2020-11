Neue Beamer: Anker Nebula Solar und Solar Portable vorgestellt

Aus dem Hause Anker gibt es eine neue Beamer-Reihe. Der Anker Nebula Solar ist ab sofort verfügbar, die Variante Solar Portable folgt in den kommenden Wochen und integriert einen Akku. Das sind die Details.

Der Beamer Nebula Solar liefert ein Bild in 1080p, bietet 400 ANSI Lumen und integriert zwei 3 Watt Lautsprecher – Support für Dolby Digital Plus ist mit an Bord. Das Bild wird automatisch korrigiert, um Verzerrungen zu vermeiden, ebenso könnt ihr den Beamer um 13 Grad nach oben neigen. Als Anschlüsse kommen HDMI und USB-A zum Einsatz, als Software ist Android TV 9 installiert. Apps wie YouTube, Twitch und mehr können direkt auf dem Beamer installiert werden.

Auf einen Blick: Anker Nebula Solar

Displaytechnologie: 0.23DMD mit 1080p DLP

Länge: 192,25 mm | Breite: 192 mm | Höhe: 58,65 mm | Gewicht: 1,1 kg

Trapezkorrektur: Automatisch (vertikal ±40°), manuell (horizontal ±40°, quadrilateral ±40° )

Integrierter Ständer: 13 Grad Projektionswinkel

App: Nebula Connect für Android & iOS

HDMI: HDMI 2.0 bis zu 4K Eingang

USB-A: Für USB-Stick

Andere Konnektivität: AirPlay, Miracast oder Bluetooth

Google Assistant & Chromcast Support

Arbeitsmodi: Projektor-Modus, Bluetooth-Lautsprecher-Modus

Nur für Nebula Solar Portable

Typ-C: Power Delivery Aufladung

Akku: 20,000mAh / 3.7v

Video-Spielzeit: 3 Stunden

Ladezeit: 3 Stunden mit Stromzufuhr 20V-3.25A

Der Anker Nebula Solar (stromgebunden) kostet 549,99 Euro und ist ab sofort bei Amazon erhältlich. Die Akku-betriebene Version wird 649,99 Euro kosten und startet in den kommenden Wochen.