Neue Powerbank von Ugreen bietet gleich zwei USB-C-Kabel

Es lässt sich feststellen, dass immer mehr Powerbanks auf den Markt kommen, bei denen die Ladekabel direkt integriert sind. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Man muss kein zusätzliches Kabel mitnehmen. Als Nachteil wird jedoch oft angeführt, dass das Kabel bei einem Defekt nicht ausgetauscht werden kann. Aus eigener Erfahrung kann ich jedoch sagen, dass bei normaler Nutzung, hierzu zählt auch der Transport im Rucksack zusammen mit anderen Gegenständen, die Kabel nicht brechen. Sie sind äußerst robust und funktionieren auch nach Monaten intensiver Nutzung einwandfrei.

Für mich überwiegt der Komfort den potenziellen Nachteil, dass das Kabel möglicherweise irgendwann kaputtgehen könnte. Wenn es euch ähnlich geht, könnte euch die neue Ugreen Powerbank mit 20.000 mAh und zwei USB-C-Kabeln interessieren. Ein Kabel ist fest verbaut und kann bei Nichtgebrauch auf der Rückseite verstaut werden. Das zweite USB-C-Kabel dient als Schlaufe und kann bei Bedarf entnommen werden, um es mit einem Smartphone oder Tablet zu verwenden.

Zwei USB-C-Kabel immer griffbereit

Die Powerbank bietet am integrierten USB-C-Kabel eine Leistung von 22,5 Watt, was ausreicht, um Geräte wie ein iPhone, iPad oder andere Kleingeräte aufzuladen. Der zusätzliche USB-C-Port liefert dieselbe Leistung, ebenso wie der USB-A-Anschluss. Möchtet ihr mehrere Geräte gleichzeitig aufladen, passt die Powerbank die Leistung automatisch an – allerdings werden die Geräte dann insgesamt etwas langsamer geladen.

Derzeit ist der neue Stromspender nur in einer blauen Variante erhältlich. Er misst 12,2 x 7,1 x 3 Zentimeter und wiegt lediglich 348 Gramm. Mit einer Kapazität von 20.000 mAh lässt sich ein iPhone 16 Pro bis zu 3,9 Mal aufladen, während ein iPad mini 6 etwa 2,7 Mal mit Strom versorgt werden kann. Ein kleines Display zeigt die verbleibende Kapazität nicht nur in Prozent an, sondern visualisiert den Status auch mit lustigen Emoji-Gesichtern – ein nettes Extra.

Die neue Powerbank von Ugreen, die zwei USB-C-Kabel mitliefert, kostet 49,99 Euro. Aktuell könnt ihr jedoch für kurze Zeit 30 Prozent sparen, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert.

