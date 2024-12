ChatGPT: 229 Euro pro Monat für exklusive Version des o1-Modells

Im September dieses Jahres hatte das Unternehmen hinter dem Chatbot ChatGPT, OpenAI, ein neues Sprachmodell namens o1 – Codename „Strawberry – angekündigt und in einer ersten eingeschränkten Preview verteilt wurde. o1 soll das erste einer geplanten Reihe von „denkenden“ Modellen sein, die darauf trainiert wurden, auch komplexere Fragen zu beantworten – und das schneller als ein Mensch. Das neue Modell soll zusammen mit o1-mini, einer kleinen und günstigeren Version, veröffentlicht werden.

Im Rahmen der aktuellen „12 Days of Shipmas“-Aktion von OpenAI hat das Unternehmen nun die Vollversion von o1 offiziell veröffentlicht. o1 steht ab sofort ChatGPT Plus- und Team-Usern zur Verfügung, in der nächsten Woche soll auch die Enterprise- und Edu-Kundschaft Zugriff auf das Modell bekommen.

„Nach Angaben des Unternehmens können die Nutzer im Vergleich zu o1-preview ein schnelleres, leistungsfähigeres und genaueres Modell erwarten, das besser in der Codierung und Mathematik ist. Es kann auch ‚begründete‘ Antworten auf Bilder geben. Und OpenAI verspricht, dass es darauf trainiert wurde, prägnanter zu sein, was zu schnelleren Antwortzeiten als bei o1-preview führen sollte.“

Das berichtet The Verge zum neuen o1-Modell. Gleichzeitig hat OpenAI auch einen neuen Abonnement-Tarif, ChatGPT Pro, an den Start gebracht, der satte 200 USD pro Monat kosten wird und damit unbegrenzten Zugang zu o1, GPT-4o und den Advanced Voice Mode bieten wird. Der Abo-Tarif soll auch eine exklusive o1-Version für Pro-User, o1 Pro Mode, beinhalten, die mehr Rechenleistung nutzt, um die bestmögliche Antwort auf die schwierigsten Probleme zu liefern. Ein ebenfalls neuer Plus-Tarif für 20 USD/Monat bietet einen frühzeitigen Zugang zu neuen Features und allen Modellen von OpenAI – ausgenommen die leistungsfähigere Version von o1.

Die neuen Veröffentlichungen gehören allesamt zu OpenAIs aktueller Aktion „12 Days of Shipmas“: In dieser zwölftägigen Phase sollen an jedem Tag neue Features, Produkte und Demos präsentiert werden. Zu diesen gehören auch das lang erwartete Text-zu-Video-KI-Tool Sora sowie ein neues Modell. Weitere Infos zu „12 Days of Shipmas“ gibt es auf der Website von OpenAI.