Neue Zahlen: iPhone Plus beliebter als iPhone mini

Apple hat das eigene iPhone-Portfolio in den letzten Jahren diversifiziert und bietet neben mehreren Einstiegs- und zwei Pro-Modellen auch verschiedene Displaygrößen an. Das iPhone mit dem Zusatz „mini“ und einer Displaygröße von 5,4 Zoll kam letztmals mit der iPhone 13-Generation auf die Ladentheke. Auf der Apple-Website ist das Modell noch in sechs verschiedenen Farben zum Preis von 799 Euro zu kaufen.

Das „mini“-Exemplar des iPhones wurde in den vergangenen Jahren vehement von einem kleinen, aber lauten Publikum eingefordert, dem die Modelle mit 6,1- und 6,7-Zoll-Bildschirmen deutlich zu groß erschienen. Als Apple mit dem iPhone 12 mini erstmals ein solches Modell präsentierte, verkaufte es sich schlecht. Auch in der nächsten iPhone 13 mini-Generation, die eine verbesserte Akkulaufzeit aufwies, konnte das Gerät die Kundschaft nicht überzeugen.

Nach zwei Jahren des Misserfolgs entschied sich Apple, mit dem iPhone 14 Plus in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Zwar enttäuschte auch dieses Modell – allerdings aus anderen Gründen -, doch zeigt ein neuer Bericht von Display Supply Chain (DSCC), dass die Menschen trotzdem lieber eine Plus-Version als ein mini-Modell kaufen.

Zahlen basieren auf Displaypanel-Lieferungen

Laut des DSCC-Berichts ist das iPhone 14 beliebter als sein Vorgänger, mit einem Zuwachs von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mehr noch als der Misserfolg des iPhone mini zeigt der Bericht, wie gut die Pro-iPhone-Modelle abgeschnitten haben. Das normale Modell verkaufte sich 36 Prozent weniger als das iPhone 13, während das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max in Summe 22 bzw. 23 Prozent mehr Geräte verkauften. Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass die Verkäufe des iPhone 14 Plus im Vergleich zum iPhone 13 mini um 59 Prozent gestiegen sind.

DSCC zeigt diese Zahlen auf der Basis von Displaypanel-Lieferungen. Das iPhone 14 Pro Max hat einen Anteil von 36 Prozent, das iPhone 14 Pro hat einen Anteil von 28 Prozent, gefolgt vom iPhone 14 mit einem Anteil von 25 Prozent und dem iPhone 14 Plus mit einem Anteil von 11 Prozent.

Mit der kommenden iPhone 15-Generation könnte die Nachfrage nach dem Plus-Modell noch weiter steigen. Es wird erwartet, dass Apple auch in diesem Gerät den A16 Bionic-Chip, einen USB-C-Anschluss, einen 48-Megapixel-Hauptsensor und die Dynamic Island integrieren wird. Zudem dürfte sich der Preisunterschied zwischen dem Plus- und dem Pro-Modell weiter vergrößern. Dies könnte bedeuten, dass potentielle Käufer bzw. Käuferinnen eher auf das iPhone 15 Plus aufrüsten, anstatt wie bisher zu einem geringen Aufpreis die Premium-Funktionen des Pro-Modells zu erhalten.