Newsify kommt auf den Mac: Was taugt unser favorisierter RSS-Reader?

Es ist eines der wichtigsten Werkzeuge in unserem Job. Mit einem RSS-Reader können wir, ganz egal ob unterwegs mit dem iPhone oder im Büro mit dem Mac, die Nachrichten von verschiedenen Quellen an einem Ort überblicken und besonders wichtige Meldungen als Favorit abspeichern. Mittlerweile gibt es zahlreiche RSS-Reader und am Ende hängt es ganz sicher auch vom persönlichen Geschmack ab, für welche Anwendungen man sich entscheidet.

Und bei uns ist das schon ein wenig kurios. Auf dem Mac setzen wir auf das tolle ReadKit, das uns auf iPhone und iPad aber nicht ganz so gut gefällt. Dort haben wir dagegen Newsify im Einsatz – und das gibt es jetzt auch für den Mac. Aber ihr ahnt es vielleicht schon: Dort gefällt es uns nicht ganz so gut.

Aber warum? Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst einmal muss man beachten, dass Newsify (App Store-Link) nur mit dem neuen macOS Big Sur kompatibel ist und ältere Systeme nicht unterstützt werden – aber längst nicht jeder hat sein System bereits aktualisiert. Zudem kommt mittlerweile – auf iPhone und iPad profitieren wir noch von lebenslanger Lizenz – ein Abo-Modell zum Einsatz. 2,99 Euro pro Monat soll Newsify kosten.

Und ehrlich gesagt: Dafür bietet die übersichtlich gestaltete und mit keinen großen Extras ausgestattete App einfach zu wenig. Hinzu kommt, dass ich mich mittlerweile so sehr an das 3-Spalten-Layout von ReadKit gewöhnt habe, dass ich es nicht mehr vermissen möchte.

Klar ist: Da draußen gibt es mittlerweile zahlreiche RSS-Reader, die alle irgendwelche Vor- und Nachteile haben. Umso gespannter sind wir, was eure Empfehlungen in den Kommentaren sein werden.