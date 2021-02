ALDI: 15 Prozent Bonus-Guthaben auf iTunes- und App Store-Karten

Wir empfehlen es immer wieder: Wer zum Beispiel Apple Music, Apple Arcade, Apple One, Apps und Co. mit iTunes-Guthaben bezahlt, spart bei jedem Einkauf. Dazu müsst ihr das Guthaben einfach reduziert kaufen und in dieser Woche geht das bei ALDI (Süd und Nord).

25 Euro iTunes-Karte kaufen + 3,75 Euro

50 Euro iTunes-Karte kaufen + 7,50 Euro

100 Euro iTunes-Karte kaufen + 15 Euro

Das Angebot ist bis zum 13. Februar gültig. Das Bonus-Guthaben wird automatisch gutgeschrieben, wenn ihr die Karte bis spätestens 27. Februar 2021 einlöst.