Northgard: Wikinger-Strategie-Spiel mit neuem DLC und 30 Prozent Rabatt

Wer sich für Wikinger, nordische Mythologie und Strategiespiele begeistern kann, findet schon seit längerem das tolle Banner Saga im deutschen App Store. Mit Northgard (App Store-Link) ist im April dieses Jahres ein weiteres Premium-Game im Universum der nordischen Mythologie erschienen.

Die Macher von Shiro Games und Playdigious bieten das Spiel üblicherweise zum Kaufpreis von 8,99 Euro an und offerieren zudem einige optionale In-App-Käufe. Der Download des Spiels kann ab iOS bzw. iPadOS 13.1 oder neuer sowie bei etwa 880 MB an freiem Speicherplatz geladen werden. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde bereits gedacht.

Aktuell ist Northgard für iOS im Zuge der Neuveröffentlichung für Android und einem damit einher gehenden Release-Rabatt ebenfalls um 30 Prozent vergünstigt im deutschen App Store zu finden. Statt bisheriger 8,99 Euro ist das nordische Strategiespiel nun für 5,99 Euro zu haben. Im September soll für den Titel auch ein Multiplayer- und Cross-Platform-Support kommen, und das sowohl für iOS, als auch für Android.

Im Zuge der Neuveröffentlichung für Android gibt es noch Weiteres von Northgard zu vermelden: Das Spiel hat einen zusätzlichen DLC, „The Clan of the Horse“, spendiert bekommen. Dieser ist ab heute bis zum 31. August dieses Jahres kostenlos verfügbar und steht auch im DLC „Pelz-Paket“, das für 6,99 Euro zu haben ist, bereit.