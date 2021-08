Facebook: Sprach- und Videoanrufe zurück in der Haupt-App

Facebook führt die Möglichkeit, Sprach- und Videoanrufe über die eigene Plattform zu führen, wieder in der Facebook-Haupt-App ein. Dies berichtet Kurt Wagner von Bloomberg in einem neuen Artikel.

Der Konzern um das soziale Netzwerk von Mark Zuckerberg hatte im Jahr 2014 den Facebook Messenger als separate App gestartet, um von dort aus auf Mobilgeräten über die Facebook-Plattform mit anderen Nutzern und Nutzerinnen kommunizieren zu können. Vorab hatte es die Messaging-Features auch in vollem Umfang in der Facebook-App gegeben.

Einige User, darunter einige aus den USA, sollen ab der nächsten Woche Sprach- und Videoanrufe auch wieder aus der Facebook-App heraus tätigen können. Die neue Funktion sei nur ein Test, aber sie solle die Notwendigkeit reduzieren, zwischen der Haupt-App von Facebook und seinem Messenger-Dienst hin und her zu springen, gab Connor Hayes, Director of Product Management beim Facebook Messenger, gegenüber Bloomberg an.

Facebook hatte im letzten Herbst zudem damit begonnen, eine begrenzte Version des Posteingangs des Messengers auch in der Haupt-App anzuzeigen. Der neue Test scheint das Bestreben des Konzerns, die eigenen Kommunikationsdienste zu erweitern, zu untermauern. In Zukunft sollen der Facebook-Messenger-Dienst auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen. „Sie werden im Laufe der Zeit anfangen, viel mehr davon zu sehen“, so Hayes. Er beschreibt den Facebook Messenger als ein „Verbindungsgewebe für Menschen, die zusammen sein können, wenn sie getrennt sind, unabhängig davon, welchen Dienst sie nutzen.“

Ich persönlich habe Facebook und seinem Messenger schon vor einiger Zeit abgeschworen. Wie sieht es bei euch aus? Nutzt ihr das soziale Netzwerk und seine Kommunikations-Plattform?