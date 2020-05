Nuki Combo 2.0: Smartes Türschloss mit Bridge kostet nur noch 229,99 Euro

Das smarte Türschloss Nuki Smart Lock begleitet uns schon von Anfang an. Ich möchte Nuki nicht mehr missen und bin mehr als zufrieden. Bei Amazon könnt ihr aktuell die Nuki Combo 2.0 bestehend aus Türschloss, Bridge und Türsensor für nur 229,99 Euro (Amazon-Link) kaufen. Der nächste Preis liegt bei 290 Euro.

An dieser Stelle wollen wir euch die Funktionsweise noch einmal schnell erklären: Auf der Innenseite der Haustür steckt ein Schlüssel, der vom aufgesetzten smarten Schloss gedreht werden kann. Das passiert entweder manuell am Gerät oder per App. Mittels Geofencing gibt es dort auch Automationen, um die Tür zu öffnen sobald ihr in Bluetooth-Reichweite kommt oder die Tür abzuschließen, sobald ihr euer Zuhause verlasst. Die neue Generation bietet neben der HomeKit-Unterstützung auch einen Türsensor, damit ihr immer wisst, ob die Tür auch richtig zugezogen wurde.

Mit der Bridge sind einige Spielereien, wie etwa eine Alexa-Anbindung, möglich. Ich würde sie aber aus einem ganz anderen Grund empfehlen: Nur mit der Bridge kann man auch von unterwegs auf den Status und die Steuerung des smarten Schlosses zugreifen. So kann man beispielsweise überprüfen, ob die Tür wirklich abgeschlossen ist oder Besucher schon mal ins Haus lassen, während man noch auf dem Weg nach Hause ist.