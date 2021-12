Oddmar: Tolles Jump’n’Run landet auf Apple Arcade

Ich finde die Mischung, die Apple in den letzten Monaten auf Apple Arcade anbietet, wirklich gelungen. Das Spiele-Abonnement wird nicht nur um Neuerscheinungen erweitert, sondern auch um Klassiker. Diese sind frei von Werbung und In-App-Käufen und machen daher vielleicht sogar noch etwas mehr Spaß, als früher.

Für Oddmar+ (App Store-Link) gilt zumindest das mit den In-App-Käufen nicht, denn das Jump’n’Run war schon immer ein echtes Premium-Spiel. Falls ihr es vor ein paar Jahren noch nicht gespielt habt, könnt ihr es euch jetzt mit einem aktiven Abo von Apple Arcade aus dem App Store laden.

Oddmar war 2018 nicht nur einer der wenigen Apple Design Award Gewinner, sondern auch eines meiner persönlichen Spiele des Jahres. Warum? Das ist schnell erklärt, wenn ihr auch dieses Gefühl kennt, wenn man ein Spiel nach dem letzten Level zufrieden und begeistert zur Seite legt. Genau dieses Gefühl hat mir Oddmar geboten.

Das erwartet euch in Oddmar

Oddmar, das ist ein waschechtes Premium-Spiel mit dem gleichnamigen Wikinger, der in seinem Dorf nicht besonders beliebt ist, aber trotzdem den Mut und den Willen beweist, seine Mitbewohner aus einer äußerst misslichen Lage zu retten. 24 Level gilt es zu meistern, darunter vier Boss-Gegner als besondere Herausforderung.

Was zunächst nach relativ wenig Umfang klingt, entwickelt sich schnell zu einem stundenlangen Abenteuer. Anders als in vielen anderen Spielen für iPhone und iPad sind die einzelnen Level nicht kurz und knackig, sondern richtig groß. Es kann durchaus vorkommen, dass man für ein Level über sechs oder sieben Minuten benötigt.

Am Ende darf man ein Spiel wie Oddmar aber nicht mit Preis und Spieldauer berechnen. Es ist die grandiose Gestaltung der unterschiedlichen Welten, die mich bei diesem Spiel so begeistert hat. Kein Level gleicht dem anderen, beinahe in jedem Abschnitt gibt es neue Spielelemente zu entdecken. Mal sind es fleischfressende Pflanzen, mal sind es riesige Adler und im nächsten Level fiese Bogenschützen.