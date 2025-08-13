Openvibe: Fediverse-Multi-Client unterstützt jetzt auch RSS-Feeds

Vor etwas mehr als einem Jahr machte ein neuer Social Media-Client auf sich aufmerksam: Openvibe (App Store-Link). Kostenlos erhältlich für iPhones und iPads, verbindet die Anwendung mehrere soziale Netzwerke: Mit Openvibe kann man über eine einzige Schnittstelle mit Followern auf Mastodon, Nostr, Bluesky und Threads in einer kombinierten Timeline in Verbindung bleiben. Die App bietet auch die Möglichkeit, Cross-Posts in mehreren Netzwerken gleichzeitig zu veröffentlichen.

Laut CEO Matej Svancer hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, neuen Usern einen freundlichen, einfach zu bedienenden Einstieg in das offene soziale Web zu bieten. Das Entwicklerteam hatte ursprünglich im Jahr 2022 mit der Arbeit an einem Twitter-Client namens Tweetoshi begonnen, doch nachdem Elon Musk Twitter gekauft hatte, verlagerte sich der Schwerpunkt auf das offene Social Web, da viele der früheren User der App den Wechsel vollzogen hatten.

Openvibe adressiert den wachsenden Bedarf der User an Tools, die ihnen helfen, mit dem zunehmend fragmentierten Social Web Schritt zu halten. Neben dem Open-Source-Projekt Mastodon, einem dezentralen offenen sozialen Netzwerk, das auf dem ActivityPub-Protokoll basiert, gibt es auch Startups wie Bluesky, das mittlerweile über 35 Millionen Nutzer und Nutzerinnen aufweist und auf dem modernen AT-Protokoll aufbaut, sowie das dezentrale soziale Protokoll Nostr, das derzeit von Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey favorisiert wird. Auch Meta unterstützt mit dem eigenen Kurznachrichtendienst Threads mittlerweile ActivitiyPub, so dass eine grundsätzliche Kommunikation zwischen Mastodon und Threads gegeben ist.

Eigene und vorgeschlagene RSS-Feeds integrieren

Mittlerweile hat sich bei OpenVibe seit der Veröffentlichung im Sommer des letzten Jahres einiges getan, unter anderem gibt es nun auch eine Option, mehrere Accounts eines Netzwerks einbinden zu können. Mit der nun vorliegenden Version 1.13.0 von OpenVibe hat das Entwicklerteam nochmals einige spannende Neuerungen vorgenommen, die wir euch nachfolgend vorstellen.

Die wohl wichtigste und größte Neuheit von Openvibe in Version 1.13.0 ist eine hinzugefügte Unterstützung für RSS-Feeds. „Jetzt kannst du noch mehr Quellen im offenen Internet verfolgen“, heißt es dazu vom Entwicklerteam im Changelog. Das neue Feature ist insbesondere interessant für Personen, die neben den Netzwerken im Fediverse auch regelmäßig RSS-Feeds verfolgen, und bisher einen zweiten RSS-Reader für diese Zwecke verwendet haben. Nun lassen sich die RSS-Beiträge ganz bequem in den eigenen Feed in Openvibe integrieren – alles an einem Ort versammelt.

Im eigenen Profil findet man nun unter seinem Namen einen Menüeintrag namens „RSS“, über den man in die RSS-Einstellungen gelangt. Dort wird die RSS-Bibliothek aufgeführt, es lassen sich gefolgte RSS-Accounts einsehen, ein Leistungsmodus ohne Bildvorschauen aktivieren und deaktivieren, und eine Option zum Öffnen von RSS-Artikeln im Browser einrichten. Openvibe schlägt auf einer separaten Seite außerdem RSS-Websites und -Accounts zu unterschiedlichen Themen wie Nachrichten, Sport, Tech und mehr vor, denen man bequem folgen kann.

Optimierungen bei Benachrichtigungen und GIFs

Darüber hinaus hat das Entwicklerteam weitere Korrekturen in der App vorgenommen. So wurde unter anderem die Benachrichtigungen, die in der Vergangenheit nicht immer reibungslos funktionierten, optimiert, GIFs in Threads werden nun korrekt und ohne Verzerrungen angezeigt, und stummgeschaltete Wörter werden in der gesamten App ordnungsgemäß berücksichtigt. Beiträge mit übermäßigen Zeilenumbrüchen wurden bereinigt, zudem hat man mit v1.13.0 viele kleine Fehler behoben.

Die aktuelle Version 1.13.0 steht allen Usern von Openvibe ab sofort als kostenloser Download im deutschen App Store zur Verfügung, ist rund 101 MB groß und erfordert iOS/iPadOS 15.6 oder neuer zur Installation. Wenn ihr uns im Fediverse folgen wollt, findet ihr unsere appgefahren-Accounts bei Mastodon und Bluesky.