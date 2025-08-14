iOS 26: Clear-Button kommt zurück in Rechner-App

Unter iOS 18 hat die Rechner-App auf dem iPhone ein umfangreiches Redesign bekommen, das dem Taschenrechner viele neue Funktionen beschert hat. Im Rahmen dieses Updates wurde aber auch die C/AC-Taste entfernt, mit der ihr die letzte Eingabe (C) oder die gesamte bisherige Eingabe (AC) einer Rechenoperation löschen könnt. Ersetzt wurde sie durch eine Backspace-Taste, mit der ihr lediglich einzelne Ziffern löschen könnt. Unter iOS 26 kommt die C/AC-Taste nun zurück.

Das Fehlen der C/AC-Taste in Apples Rechner-App seit iOS 18 ist in der Nutzerschaft auf großen Unmut gestoßen. Hartgesottene App-Nutzer machten ihrem Ärger online laut. Apple hat sich diese Beschwerden scheinbar zu Herzen genommen und die C/AC-Taste in iOS 26 zurückgebracht. Fans der Backspace-Taste müssen jetzt aber nicht verzagen, denn diese Taste bleibt unter iOS 26 ebenfalls erhalten.

Mit der C-Taste könnt ihr eingegebene Zahlen entfernen. Ist keine Zahl eingegeben, aber eine Rechenoperation bereits im Gange, wird die C-Taste zur AC-Taste, mit der ihr dann die gesamte Rechenoperation aus dem Speicher entfernen könnt. Die Backspace-Taste erlaubt weiterhin das Löschen einzelner Ziffern.

Neue Anordnung der Tasten in iOS 26

Beide Tasten, die C/AC-Taste und die Backspace-Taste, sind unter iOS 26 nun in der oberen Reihe der Rechner-Tastatur angesiedelt. Die in iOS 18 vorhandene Taste +/- , mit der ihr das Vorzeichen der eingegebenen Zahl ändern könnt, wird zugunsten der C/AC-Taste nach links unten verschoben. Dieser Platz wiederum gehörte vorher der Taste zum Umschalten zwischen den Taschenrechnermodi (Basis-/Wissenschafts-/Mathematikmodus). Diese findet sich jetzt nun als neue Symbolleisten-Schaltfläche ganz oben rechts auf dem Bildschirm.

iOS 26 ist derzeit noch im Beta-Modus und wird im September offiziell zum Download bereitgestellt. Wie ist das bei euch? Habt ihr die C/AC-Taste vermisst?