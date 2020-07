Oppo Watch: Neue Apple Watch-Konkurrenz für 249 Euro

In Deutschland ist der chinesische Hersteller Oppo vor allem für seine Smartphones bekannt. Erst im Februar dieses Jahres war das Unternehmen, das zum BBK-Konzern gehört, auch offiziell in Deutschland gestartet. Ein kleines Licht ist Oppo keineswegs: Im letzten Jahr rangierte man auf Platz fünf der weltweit größten Smartphone-Hersteller. Mit der Oppo Watch kommt nun auch das erste Wearable auf den deutschen Markt.

Die 41 mm-Oppo Watch verfügt über ein 1,6 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 320 x 360 Pixel und kommt mitsamt Aluminium-Rahmen und Rückseite aus Polycarbonat auf ein Gewicht von weniger als 30 Gramm. Hardwaretechnisch liefert die Oppo Watch im Inneren einen energiesparenden Qualcomm Snapdragon Wear 3100 und Apollo 3, sowie 8 GB internen Speicher und 1 GB RAM. Das Design mit abgerundeten Kanten und dem direkt angebrachten Armband ähnelt sehr stark den aktuellen Apple Watch-Modellen mit Sportarmband.

Mittels eines 300 mAh-Akkus soll die Oppo Watch auf eine Laufzeit von 24 Stunden im Smart Modus kommen. Aktiviert man den Energiesparmodus, sind nach Angaben des Unternehmens sogar bis zu 14 Tage möglich. Auch Oppos eigenes Schnellladesystem VOOC ist mit an Bord: Damit soll sich die Smartwatch binnen 20 Minuten auf 46 Prozent laden lassen. Für eine kabellose Verbindung zum Smartphone sorgen WLAN (2,4 GHz), Bluetooth 4.2 und das integrierte Betriebssystem Google Wear OS samt ColorOS Watch. Google Pay, GPS und NFC sind weitere Schnittstellen, und auch ein Mikrofon und Lautsprecher sind vorhanden.

Fünf Sportmodi und bis drei Meter wasserdicht

Sportbegeisterte finden einen Trainingsassistenten sowie fünf Sportmodi – Laufen, Wandern, Radfahren, Schwimmen und Fitness. Für die präzise Datenerhebung gibt es ein Gyroskop, Magnetometer, Barometer und Lichtsensor an Bord, die auch für die Schlafüberwachung sorgen, den Puls messen und Körperanalysen bieten. Auch Duschen und Schwimmen dürfte mit der Oppo Watch kein Problem sein: Sie ist bis drei Meter wasserdicht.

Die Oppo Watch wird in schwarzer Farbe mit einem Kautschuk-Band in gleichem Farbton ab dem 20. Juli 2020 bestellbar sein. Im Lieferumfang wird dabei auch eine Magnetladehalterung enthalten sein. Auf der deutschen Website des Herstellers ist die Oppo Watch bisher noch nicht in Erscheinung getreten.