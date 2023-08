Oral-B iO MyWay: Neue elektrische Zahnbürste für Kinder ab zehn Jahren

Jugendliche stehen täglich vor zahlreichen Veränderungen und ihre Mundgesundheit ist dabei keine Ausnahme. Empfindliches Zahnfleisch, das Wachstum neuer Zähne und lästige Zahnspangen können zu Herausforderungen führen, die eine besonders spezifische Zahnpflege erfordern. Die neue Oral-B iO MyWay will sich daher den speziellen Bedürfnissen und Herausforderungen der jugendlichen Zahnpflege widmen.

In enger Zusammenarbeit mit Zahnärzten und -ärztinnen entwickelt, ermöglicht die Oral-B iO MyWay eine gezielte Reinigung, auch speziell für Jugendliche mit kieferorthopädischen Maßnahmen wie Zahnspangen und Retainer. Dr. Katrin Bekes, Professorin für Kinderzahnheilkunde und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnmedizin, erklärt dazu:

„Die Phase der Adoleszenz bringt nicht nur Veränderungen im Leben von Jugendlichen, sondern auch in ihrer Zahngesundheit mit sich. Besonders während der Zeit, in der viele von ihnen eine Zahnspange tragen, sind angepasste Zahnputzroutinen von essenzieller Bedeutung, um Karies und Zahnfleischproblemen vorzubeugen. Durch eine frühzeitige Anpassung der Putzroutine auf die sich ändernden Bedürfnisse schaffen sich Jugendliche eine solide Basis für eine optimale Mundgesundheit.“

Zähneputzen neu gedacht mit iO-Technologie

Durch die iO-Technologie verwandelt die Oral-B iO MyWay die für Jugendliche oft lästige Aufgabe einer sorgfältigen Mundhygiene in ein echtes Highlight – und verspricht ein „großartiges Ergebnis von 100 Prozent saubereren Zähnen und gesünderem Zahnfleisch“. Fast die Hälfte (45 Prozent) aller Kinder ab zehn Jahren trägt eine Zahnspange, 96 Prozent von ihnen entwickeln Krankheiten von Zähnen und Zahnfleisch. Deshalb setzt die iO MyWay auf zielgerichtete Pflege mit zwei speziellen Aufsteckbürsten: Die Aufsteckbürste „Sanfte Reinigung“ ist mit ihren extra-dünnen Borsten besonders sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. Die Aufsteckbürste „Spezialisierte Reinigung“ sorgt für eine besonders gezielte Reinigung rund um die Zahnspange und der schwer zugänglichen Bereiche.

Die intelligente Andruckkontrolle zeigt durch Lichtimpulse an, ob zu stark, zu sanft oder mit genau richtigem Druck geputzt wird. Bei zu starkem Druck wird die Schwingung des Bürstenkopfes direkt reduziert. Für zusätzliche Motivation will ein Regenbogenlicht sorgen, das eine erfolgreiche Putz-Session feiert. Für eine besonders individuelle Zahnpflege verfügt die Oral-B iO MyWay über vier verschiedene Putzmodi: Tägliche Reinigung, Aufhellen, Sensitiv und Super Sensitiv für die sanfte Reinigung auch mit festen Zahnspangen.

Smarte Hilfe für eine tägliche Verbesserung der Putzleistung

Die intelligente Oral-B App gibt direktes Feedback zum individuellen Putzverhalten und zeigt den jungen Nutzern und Nutzerinnen, wie Sie ihre Mundpflege verbessern können, indem sie die Putzdauer und den Druck beim Zähneputzen anpassen. Für eine besonders gesundheitsbewusste Nutzung kann die Anwendung auch mit Apple Health synchronisiert werden, so dass die Zahnputzgewohnheiten in der App nachverfolgt werden können. Per App definierte Ziele und erputzte Auszeichnungen sollen Jugendliche zusätzlich motivieren und das Zähneputzen in ein tägliches Highlight verwandeln.

Die Oral-B iO MyWay ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet und seit August 2023 im Handel erhältlich. Auf der Oral-B-Website ist die elektrische Zahnbürste inklusive zweier Aufsteckbürsten, Ladegerät und Reiseetui zum Preis von 99,99 Euro in der Farbe Ocean Blue erhältlich.