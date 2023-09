Photomator: Update bringt vollen HDR-Support fürs iPhone 15

Die neuen Modelle iPhone 15 und iPhone 15 Pro verfügen über hochmoderne Displays, die speziell für die Anzeige von HDR-Inhalten optimiert sind. Das neueste iPhone 15 ist das erste Nicht-Pro-Gerät, das ein professionelles Display mit einer Spitzenhelligkeit von 1.600 nits bietet – perfekt für die Anzeige und Aufnahme von HDR-Fotos.

Um diese leistungsstarke Display-Technologie optimal zu nutzen, wird Photomator bald eine vollständige HDR-Unterstützung bieten – vom Import über die Bearbeitung bis zum Export. Laut Aussage des Entwicklerteams befindet man sich bereits in der Endphase der HDR-Entwicklung, so dass bald mit der Aktualisierung der App zu rechnen ist. Photomator (App Store-Link) lässt sich kostenlos auf das iPhone, iPad und den Mac herunterladen und finanziert sich wahlweise über ein Abo, das 5,49/Monat bzw. 34,99 Euro/Jahr kostet, oder über einen Einmalkauf in Höhe von 69,99 Euro.

Der Unterschied: HDR vs. SDR

Im Vergleich zum Standard-Dynamikbereich (SDR) hebt High Dynamic Range (HDR) das Seherlebnis auf ein völlig neues Niveau. HDR ermöglicht es, mehr Details in hellen und dunklen Bereichen von Fotos wiederzugeben und ein breiteres Farbspektrum zu sehen. Dies führt zu einem besseren Kontrast, helleren Weißtönen und satteren Farben, so dass Fotos die Realität noch besser widerspiegeln. Im direkten Vergleich erscheinen SDR-Fotos flacher, während HDR-Fotos deutlich lebendiger sind.

Warum Fotos in HDR bearbeiten?

Da sich die Display-Technologie weiterentwickelt, ist die Bearbeitung und der Export von Fotos in HDR zukunftssicher. In der Video-Postproduktion und bei Videospielen ist HDR bereits mehr oder weniger Standard, und auch in der Fotografie setzt sich HDR als neue Norm durch. Wenn die HDR-Bearbeitung in Photomator Einzug hält, kann man mit einem Tastendruck eine Vorschau der Fotos in HDR anzeigen, und alle Bearbeitungen bleiben beim Wechsel zwischen SDR- und HDR-Modus erhalten. Wenn man also Fotos in HDR exportiert, prüft man einfach, wie das Foto für jemanden aussieht, der es in SDR oder auf einem Bildschirm mit begrenzten HDR-Fähigkeiten betrachtet. Möglicherweise muss man daher die Farben anpassen, um sicherzustellen, dass das Foto sowohl in SDR als auch in HDR gut aussieht.

Aktuelle Beschränkungen

Hardware: Um mit HDR arbeiten zu können, benötigt man in erster Linie ein kompatibles Display. Das aktuelle iPhone 15 ist das erste Nicht-Profi-Gerät, das eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.600 nits für HDR-Inhalte bietet und damit den Fähigkeiten professioneller Displays entspricht. iPhone 15 Pro und iPhone 14 Pro, Macs und iPads mit XDR-Displays und Pro Display XDR sind ebenfalls mit leistungsstarken Displays ausgestattet, die für die Anzeige von HDR-Inhalten geeignet sind. MacBook Air, iMac, iMac Pro, Studio Display und MacBook Pro Modelle, die nicht mit XDR-Displays ausgestattet sind, bieten eine eingeschränkte HDR-Unterstützung mit einer Spitzenhelligkeit zwischen 300 und 600 nits.

Um mit HDR-Fotos in Photomator arbeiten zu können, wird das Update auf iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14 benötigt. Bei älteren Versionen kann die HDR-Unterstützung eingeschränkt oder nicht verfügbar sein. Zum Beispiel ist das Sichern von bearbeiteten HDR-Fotos in der Fotomediathek auf älteren Betriebssystemversionen möglicherweise nicht möglich. Software: Die vollständige HDR-Unterstützung mit Import, Bearbeitung und Export wird in Photomator und Pixelmator Pro verfügbar sein. Derzeit wird HDR in Apple Fotos, Final Cut Pro und Motion vollständig unterstützt. Angesichts des Tempos, mit dem Apple HDR-Inhalte fördert, ist zu erwarten, dass HDR in naher Zukunft von allen Systemanwendungen, einschließlich Vorschau, Finder und Safari, unterstützt wird.

Laut Aussage vom Pixelmator-Team, das für die Entwicklung von Photomator verantwortlich ist, will man „in Kürze“ die vollständige HDR-Unterstützung einführen, zusammen mit Updates zur Unterstützung von iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 und den neuesten Apple-Geräten. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt die HDR-Funktion von Photomator nochmals im Detail.