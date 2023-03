Pitaka Sunset Moment: Limitiertes Case für das iPhone 14 Pro und Pro Max

Das Pitaka Sunset Moment Case ist eine Sonderauflage und kann für 99,99 Euro für das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max gekauft werden. Die Stückzahl ist weltweit auf 1500 limitiert. „Das erste Stück der Kollektion Pitaka Weaving+, Sunset Moment, ist eine Hommage an Jack Kerouacs „Unterwegs“ und die Freiheit der Gedanken und des Glaubens, die hinter diesem Werk stehen.“, lassen die Hersteller wissen.

Die Hülle ist abermals aus Aramidfasern gefertigt, die fünfmal stärker als Stahl, aber fünfmal leichter sind. Mit der Fusion Weaving-Technolgie wurden farbige Elemente in das Case eingearbeitet, am erhöhten Kamera-Modul ist zudem „Limited Edition“ aufgedruckt. Das Case ist 0,1 Zentimeter dünn und 22 Gramm leicht. MagSafe ist mit an Bord und eine Ringhalterung ist direkt mit dabei.

Falls euch das Design anspricht und ihr Interesse bekundet, solltet ihr zeitnah zuschlagen, da die Stückzahl begrenzt ist. Weitere Produkte aus der Weaving+ Kollektion sind aber schon in Planung.