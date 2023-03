ESR HaloLock Geo Wallet Stand: Erstes MagSafe-Wallet mit „Wo Ist?“-Integration

Der Zubehör-Hersteller ESR ist auch bei uns im Blog mittlerweile gut bekannt. Ein Produkt des Unternehmens ist das ESR HaloLock (Amazon-Link), ein Wallet mit MagSafe für die Rückseite der neueren iPhone-Generationen, das sich zusätzlich als Ständer für das Apple-Smartphone verwenden lässt und aktuell in drei Kunstleder-Farben – Schwarz, Hellblau und Braun – erhältlich ist.

Nun hat ESR eine aktualisierte Fassung des HaloLocks vorgestellt, den ESR HaloLock Geo Wallet Stand. Im Rahmen einer bald startenden Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter soll das überarbeitete Produkt dann zu unterstützen sein.

Federmechanismus hält Kreditkarten an ihrem Platz

Der HaloLock Geo Wallet Stand kommt gleich mit mehreren Neuerungen daher: So soll dieser nicht nur über doppelt so starke Magneten im Vergleich zum Vorgänger verfügen, sondern auch Apples „Wo Ist?“-Plattform integrieren. Über letztere kann ein verlorenes Wallet dann schneller aufgefunden werden. Auch ein Aufstellen des iPhones soll mit der Neuerscheinung weiterhin möglich sein, zudem gibt es eine Lasche, die sich als Haltegriff verwenden lässt.

Der ESR HaloLock Geo Wallet Stand wird bis zu drei Kreditkarten aufnehmen können, die zusätzlich auch über einen Federmechanismus im Inneren des Wallets an ihrem Platz gehalten werden. Um gleich das Interesse potentieller Kundschaft zu wecken, bietet ESR auf der eigenen Website einen Kickstarter-Preisnachlass in Höhe von 15 USD an, der aber wiederum für 99 Cent erworben werden muss. Wer diesem Lockangebot nicht nachgeben möchte, dürfte den HaloLock Geo Wallet Stand über kurz oder lang auch ganz regulär im Handel finden. Sobald es soweit ist, melden wir uns natürlich noch einmal bei euch. Ein abschließendes YouTube-Video bringt euch das neue Zubehör näher.