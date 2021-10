Plant with Care: Entspanntes Puzzle-Game für iOS kann vorbestellt werden

Wer in der Freizeit entspannt vom eigenen Sofa aus ein wenig herbstliches Gemüse ernten möchte, sollte sich das neue Spiel von Tepes Ovidiu, dem Entwickler von Railway Canyon, Not Chess, Cessabit und mehr, genauer ansehen. Plant with Care (App Store-Link) ist laut eigener Aussage „ein Puzzle-Spiel für Geist und Seele“ und kann unter iOS ab sofort im deutschen App Store zum Preis von 1,99 Euro vorbestellt werden.

„Du liebst es, köstliche Mahlzeiten zu kochen, aber dafür brauchst du Zutaten! Der Garten bietet einen sehr ertragreichen Boden, der für den Anbau verschiedener Pflanzen genutzt werden kann. Der Platz ist begrenzt und jedes Gemüse hat seine eigenen Pflanzregeln. Achte also darauf, dass du das richtige Saatgut verwendest und sorgfältig pflanzt. Jedes Level stellt eine Liste von Zutaten dar, die benötigt werden, um eine Mahlzeit für dich und die Familienmitglieder zu kochen.“

Plant with Care richtet sich sowohl an passionierte Gamer und Neulinge, und soll vor allem auf eine stressfreie Weise die grauen Zellen aktivieren. Das Spiel verfügt zum Start über 72 Level, deren Schwierigkeitsgrad mit dem Spielverlauf kontinuierlich ansteigt und so eine nahtlose Überbrückung von leichten zu schweren Welten bietet.

Der Entwickler hat zudem einen entspannten Lo-Fi-Soundtrack und ansprechende 3D-Artwork in die App integriert. Zudem gibt es eine Anbindung an das Game Center von Apple und ein haptisches Feedback, das sich je nach Präferenz aktivieren bzw. deaktivieren lässt. Plant with Care verzichtet darüber hinaus über weitere In-App-Käufe, Abonnements oder Werbung, und sammelt keinerlei Daten. Der Titel wird sich nach dem Download komplett offline spielen lassen, ein genaues Release-Datum ist aber noch nicht bekanntgegeben worden. Schaut euch abschließend für weitere Eindrücke gerne noch den YouTube-Trailer zu Plant with Care an.