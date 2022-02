Prêt à Pousser Nano Garden: Kleine Pflanzentöpfe mit Licht und App

Die etwas größeren Prêt à Pousser Lilo und Modulo haben wir ja schon vorgestellt, nun ergänzt der Anbieter sein Sortiment mit kleinen Einzeltöpfen. Nano Garden bietet Platz für eine beliebige Pflanzenkapsel und ist in insgesamt sechs bunten Farben erhältlich.

Die mitgelieferte Pflanzenkapsel enthält Qualitäts-Saatgut und nährstoffreiches Substrat und wird einfach in den Schwimmer gesetzt. Dieser wird anschließend in dem mit Wasser gefüllten Topf platziert, woraufhin die Pflanze ihre Wurzeln im Wasser ausbildet und so ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Durch das Fassungsvermögen von 750 Millilitern muss die Pflanze nur alle zwei bis drei Wochen gegossen werden. Die integrierte LED-Leuchte steuert den Beleuchtungszyklus und sorgt vollautomatisch für die optimalen Lichtverhältnisse beim Pflanzenwachstum.

Nano Garden lässt sich über Bluetooth mit dem Smartphone verbinden. In der kostenfreien Prêt-à-Pousser-App kann die Beleuchtungsdauer und -intensität flexibel angepasst und auf die eigene Pflanze abgestimmt werden. Außerdem bietet die App hilfreiche Informationen und Tipps während der verschiedenen Wachstumsphasen.

Insgesamt sechs verschiedene Sets, die sich in der Kombination aus Topffarbe und Pflanzenkapsel unterscheiden, sind jetzt bei Gravis für je 79,99 Euro verfügbar.

