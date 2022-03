QR Code Reader: Neue App des 2Stable-Entwicklers scannt und erstellt QR-Codes

QR- und Barcodes nehmen in unserem Leben einen immer größeren Stellenwert ein. Da mittlerweile fast alle aktuellen Smartphones und Tablets über entsprechende Code-Reader verfügen, werden die kleinen Codes gerne auch für Informationen im Alltag verwendet, beispielsweise bei Sehenswürdigkeiten, beim Geocaching, in Restaurants oder in Museen.

Apple bietet mit den aktuellen Geräten auch eine in die Kamera-App integrierte Möglichkeit, QR-Codes zu scannen und die damit verbundenen Infos auszulesen. Wer mehr aus dieser Option herausholen möchte, kann sich ab sofort die App QR Code Scanner (App Store-Link) ansehen, die sich kostenlos auf iPhones und iPads laden lässt. Der Download ist etwa 40 MB groß und erfordert iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht, man muss demnach mit der englischen Sprache Vorlieb nehmen.

Der Entwickler vom QR Code Scanner, Kevin Archer, hat in der Vergangenheit bereits mit der Anwendung 2Stable, einer Authentifizierung-App, auf sich aufmerksam gemacht. Mit dem QR Code Reader gibt es nun eine kostenlos nutzbare mobile App, mit der User alle Arten von QR-Codes und Barcodes scannen und erstellen können, einschließlich für URLs, WLAN, Kalender, Visitenkarten, Kontakte, Texte, E-Mail-Adresse, Standorte und mehr.

Codes werden geräteübergreifend synchronisiert und gesichert

Zudem bietet die App die Möglichkeit, die gescannten und erstellten QR-Codes und Barcodes zum Apple Wallet und als Homescreen-Widget hinzuzufügen. Mehr noch, sobald man sie zum eigenen Wallet hinzufügt, lassen sich die Codes auch auf der Apple Watch verwenden. Mit dem neuesten Update hat das Entwicklerteam um Kevin Archer die Möglichkeit hinzugefügt, die Codes zu synchronisieren und zu sichern, so dass man die Codes auch wiederherstellen kann, wenn man zu einem neuen Gerät wechselt.

Die grundsätzlichen Features vom QR Code Scanner inklusive unbegrenzter Code-Scans und dem Erstellen eines Widgets, können in der Basisversion der App gratis genutzt werden. Wer QR Codes selbst kreieren und diese zum Wallet hinzufügen möchte, bekommt in der Basisversion Werbeanzeigen präsentiert. In der optionalen Premium-Variante vom QR Code Scanner sind diese Features werbefrei, zudem besteht die Möglichkeit der Synchronisierung und Backup, für Offline-Scans und generelle Werbefreiheit. QR Code Scanner Premium ist für 9,99 Euro/Jahr als Abo erhältlich.