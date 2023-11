Quiche Browser: Interessanter neuer Indie-Webbrowser mit modularem Konzept

Der App Store hält einige Webbrowser bereit, wenn man nicht auf die vorinstallierte Safari-App setzen möchte. Neben den Klassikern wie Mozillas Firefox oder dem Opera Browser gibt es seit kurzem auch eine Option für Personen, die ihren Webbrowser gerne exakt an ihre Bedürfnisse anpassen wollen: Den Quiche Browser (App Store-Link).

Aktuell nur für das iPhone verfügbar, ist der Quiche Browser mit seinen rund 22 MB ab iOS 16.4 oder neuer kostenlos im App Store verfügbar. Die Anwendung des unabhängigen Entwicklers Gregory de Jonckheere steht in englischer und französischer Sprache bereit, eine deutsche Lokalisierung ist bisher noch nicht vorhanden.

„Der Quiche Browser ist ein Webbrowser für iOS mit einer breiten Palette von Anpassungsoptionen, um Ihre Nutzung, Bedürfnisse und visuellen Vorlieben anzupassen. Erstellen Sie Ihre perfekte Browser-Benutzeroberfläche: mit vielen Funktionen für Power-User, schlank für Minimalisten, die Ablenkungen minimieren und den Platz auf der Webseite maximieren möchten.“

So berichtet der Entwickler auf der eigenen Website. Der Quiche Browser konzentriert sich auf die Modularität der Benutzeroberfläche und kleine Verbesserungen der Browsing-Erfahrung. Im Quiche Browser kann jede Schaltfläche verschoben und angepasst werden. Wer dies nicht möchte und mit zu vielen Einstellungen überfordert ist, kann auch aus der „Toolbar Gallery“ auswählen, einer Sammlung von Toolbar-Voreinstellungen, die man anpassen und verändern kann. Auf diese Weise lässt sich schnell mit der bevorzugten Voreinstellung beginnen und lernen, wie man das Aussehen von Quiche anpassen kann – egal ob man eine voll ausgestattete Symbolleiste oder ein minimalistisches Aussehen wünscht.

Praktischer Tab-Switcher und erweiterte Einstellungen

Die Kombination aus modularem Menü und Symbolleiste hat bringt viel Flexibilität bei der Anpassung des Browser-Layouts mit sich. Schaltflächen, die in anderen Browsern in der Regel ausgeblendet sind, wie die Option zum Anfordern der Desktop-Version einer Website, können problemlos auf der obersten Ebene platziert werden. Umgekehrt können Schaltflächen, die in der Regel immer sichtbar sind, wie etwa „Vor“ und „Zurück“, entfernt werden, wenn man zum Zurücknavigieren immer vom Rand des Bildschirms aus wischt.

Darüber hinaus verfügt der Quiche Browser auch über einen praktischen Tab-Switcher, bei dem die Tabs entweder als größenverstellbares Raster oder als Liste angezeigt werden können. Zudem kann die App auch automatisch die Zeit schätzen, die zum Lesen einer Webseite benötigt wird, und diese Schätzung unter dem Titel einer Registerkarte anzeigen.

Abgesehen von der Modularität kann das Aussehen des Quiche Browsers weiter angepasst werden, wenn man eine benutzerdefinierte Hintergrundfarbe aus der breiten Palette der verfügbaren Optionen auswählt. Besonders gut gemacht: Die Farbe der Benutzeroberfläche kann sich automatisch an die aktuell angezeigte Website anpassen. Auch eine Handvoll erweiterter Einstellungen sind vorhanden. Mit der App lässt sich beispielsweise eine benutzerdefinierte Suchmaschine einstellen oder JavaScript deaktivieren – einen Inhaltsblocker enthält sie jedoch nicht.

Auch für die Zukunft gibt es viel Potenzial für den Quiche Browser, wenn er neben seinem einfachen, modularen Design stetig an Funktionen gewinnen und auch Versionen für iPadOS und macOS integrieren sollte. Die aktuelle iPhone-App ist kostenlos im App Store erhältlich kommt mit einem optionalen monatlichen „Quiche+“-Abo von 0,99 Euro daher, wenn man den Entwickler unterstützen und alle benutzerdefinierten Icons freischalten möchte.