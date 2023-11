Sicherheitsbedenken: Sunbird schaltet iMessage-App für Android ab

In der letzten Woche hat das Unternehmen Sunbird zusammen mit Nothing, dem Tech-Unternehmen des OnePlus-Mitbegründers Carl Pei, Nothing Chats auf den Markt gebracht. Der von Sunbird betriebene Messaging-Dienst sollte es den Besitzern und Besitzerinnen des Nothing Phone (2) ermöglichen, Nachrichten über iMessage zu versenden. Aufgrund von massiven Sicherheitslücken wurde die App allerdings schon einen Tag nach ihrer Einführung aus dem Google Play Store entfernt – auch wir berichteten darüber.

Nun hat Sunbird, das iMessage auf Android bringt, den eigenen Dienst aufgrund von „Sicherheitsbedenken“ vorübergehend abgeschaltet, wie 9to5Google berichtet. In einer Mitteilung an die User heißt es, Sunbird habe „beschlossen, die Nutzung von Sunbird vorerst zu pausieren“. Man wolle Berichten nachgehen, dass die eigenen Nachrichten nicht wirklich Ende-zu-Ende-verschlüsselt seien.

Sunbird wurde 2022 als Messaging-App eingeführt, die versucht, die fehlende Kompatibilität von iMessage mit Android zu beenden. Die Anwendung ist nur für diejenigen verfügbar, die sich auf einer Warteliste eingetragen haben und wirbt mit zahlreichen Datenschutzfunktionen wie End-to-End-Verschlüsselung, einem Verzicht auf die Sammlung von Nachrichtendaten und Werbefreiheit.

„Wir werden Sie informieren, wenn wir bereit sind, weiterzumachen“

Nothing erklärte nach dem Entfernen von Nothing Chats aus dem Google Play Store, man müsse „mehrere Fehler“ in der App beheben. Die Entfernung erfolgte jedoch etwa zur gleichen Zeit, als ein Beitrag von Texts.blog enthüllte, dass über Sunbird versendete Nachrichten möglicherweise nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt seien. Der Android-Entwickler Dylan Roussel kam zu ähnlichen Schlussfolgerungen und stellte außerdem fest, dass Sunbird Tausende von Mediendateien auf dem Cloud-Dienst Firebase speichere. Das bedeutet, dass die Behauptungen von Sunbird, man speichere keine Daten auf den eigenen Servern, nur teilweise wahr sind, da das Unternehmen die Informationen offenbar extern auslagert.

Sunbird hat sich noch nicht zur Abschaltung der App geäußert, aber die Nachricht an die User lautet: „Wir werden Sie informieren, wenn wir bereit sind, weiterzumachen.“ Wie 9to5Google berichtet, ist die App nicht mehr im Google Play Store gelistet. Im letzten Monat stand die App noch zum Download zur Verfügung, wie eine archivierte Version der Seite zeigt.

Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis Apples iMessage und Googles Android-System sich besser verstehen. Aber schon im nächsten Jahr dürfte einiges an Bewegung in die Angelegenheit kommen, da Apple in der letzten Woche überraschend angekündigt hat, das Chat-Protokoll RCS im Jahr 2024 unterstützen zu wollen.

Fotos: Nothing/Sunbird.