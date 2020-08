Reeder 4: Beliebter RSS-Reader wird derzeit kostenlos angeboten

Es ist einer der bekanntesten Namen, wenn es um RSS-Reader im Apple-Universum geht: Reeder 4 (App Store-Link). Aktuell bekommt ihr die sonst 5,49 Euro teure Anwendung für iPhone und iPad kostenlos, auch im Mac App Store könnt ihr zuschlagen.

Auch wenn ich persönlich nicht auf Reeder 4 setze, sondern ReadKit und Newsify im Einsatz habe, möchte ich die RSS-Technik nicht mehr vermissen. Alle Nachrichten aus unterschiedlichsten Quellen landen so automatisch an einem Ort.

Reeder 4 unterstützt die gängigsten RSS-Dienste: Feedbin, Feedly, Feed Wrangler, FeedHQ, NewsBlur, The Old Reader, Inoreader, BazQux Reader und Instapaper. Optional kann man Reeder 4 auch als eigenständige RSS-App nutzen.

Optisch ist Reeder 4 kaum von seinem Vorgänger zu unterscheiden – und das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Kommen wir aber zu den neuen Funktionen. Im Fokus steht zum Beispiel der Bionic Reading-Modus. War mir vorher kein Begriff, allerdings handelt es sich hier um eine Anzeigemethode, die das Lesen vereinfachen soll.

Bionic Reading versteht sich als neuartige Lesemethode mit der das Auge durch typografische Auszeichnungen durch den Text geführt wird. Der Leser nimmt die hervorgehobenen Anfangsbuchstaben eines Wortes wahr und unser Gehirn vervollständigt das Wort. Mit Bionic Reading wollen wir das Lesen und Verstehen von geschriebenen Inhalten in einer hektischen und lauten Welt fördern.