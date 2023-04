Rekordbox: DJ-App von Pioneer erscheint in Version 4.0 mit neuem iPad-Support

Der japanische Audio-Hersteller Pioneer ist schon seit einiger Zeit mit einer eigenen DJ-App im deutschen App Store vertreten. Rekordbox (App Store-Link) lässt sich kostenlos herunterladen und in der Basisvariante auch gratis verwenden.

Viele Features stehen allerdings nur über drei kostenpflichtige Abonnement-Optionen zur Verfügung: Core ist für 12 Euro/Monat erhältlich, Creative für 18 Euro/Monat, und Professional für 36 Euro/Monat. Der Download von Rekordbox ist etwa 283 MB groß und erfordert zudem iOS 12.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die DJ-App bereits vorhanden.

Integration von Musikstreaming-Diensten TIDAL und SoundCloud

Nun hat Pioneer die eigene DJ-App mit einem großen Versionssprung versehen und Rekordbox auf Version 4.0 angehoben. Mit der Aktualisierung wurden nun weitere Musikstreaming-Dienste wie SoundCloud und TIDAL integriert, zudem lassen sich nun bis zu vier Decks verwalten. Darüber hinaus wird der Beat, BPM und die Tonart synchronisiert sowie auch in der Gratis-Version der App die Features Loop, Pad, Track Separation und Sampler freigeschaltet.

Rekordbox kann sowohl als Standalone-App als auch in Kombination mit DJ-Hardware genutzt werden. Laut Pioneer eignet sich der DDJ-FLX4 hervorragend zur Nutzung mit dem iPhone, der sich entweder über ein USB-Kabel oder Bluetooth mit dem mobilen Gerät verbinden lässt. Wer die Anwendung lieber auf einem größeren Screen nutzen möchte, findet ab sofort in Version 4.0 auch eine offizielle Unterstützung für das iPad. Pioneer informiert zudem in einem Blogbeitrag über die Neuerungen, ebenso wie in einem kleinen YouTube-Video, das wir euch abschließend eingebunden haben.