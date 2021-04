Ring Floodlight Cam Wired Pro: Neue Outdoor-Kamera kann jetzt vorbestellt werden

Nachdem vor ein paar Wochen erst die Ring Video Doorbell 2 gestartet ist, macht das Smart Home Unternehmen von Amazon heute mit der nächsten Neuerscheinung weiter. Die Ring Floodlight Cam Wired Pro ist das neue Top-Modell für den Außenbereich und soll 249 Euro kosten. Wann genau die neue Outdoor-Kamera erhältlich sein wird, ist allerdings noch nicht ganz klar – der Hersteller spricht von einem Start „in den kommenden Monaten“.

Die wichtigsten Neuerungen rund um die Ring Floodlight Cam Wired Pro haben wir für euch kurz und kompakt zusammengetragen:

Eine 3D-Bewegungserkennung, die durch einen Radarsensor noch besser Objekte erkennt und dem Nutzer dadurch mehr Kontrolle über Bewegungs-Benachrichtigungen bietet

Die Vogelperspektive, durch die Bewegungsereignisse auf einer Übersichtskarte angezeigt werden, wodurch man den Weg eines Besuchers auf dem Grundstück nachvollziehen kann

1.080p HDR Video und eine Nachtsichtfunktion in Farbe

Gegensprechfunktion mit Audio+ (Echo-Unterdrückung und ein Array-Mikrofon, das Klangverzerrungen minimiert)

Bei der Ring Floodlight Cam Wired Pro sind 30 Tage Testzeitraum von Ring Protect enthalten, sodass die Nutzer zusätzliche Funktionen wie den Nur-Personen-Modus oder Ergänzte Benachrichtigungen ausprobieren können.

Wir stellen vor: Ring Floodlight Cam Wired Pro von... 1080p-HDR-Sicherheitskamera mit Gegensprechfunktion, 3D-Bewegungserfassung, Sicherheitssirene und LED-Flutlichtern, verbessertem Dualband-WLAN und benutzerdefinierbaren Privatsphäre-Einstellungen –...

Dank 1080p-HDR-Video können Sie sich ein noch genaueres Bild von Besuchern machen. Die Gegensprechfunktion mit Geräuschreduzierung ermöglicht es Ihnen außerdem, mit Personen zu sprechen, die sich...

Auch eine neue Video-Türklingel macht sich startklar

Nachdem vor ein paar Wochen erst die Ring Video Doorbell Pro 2 auf den Markt gekommen ist, geht es jetzt schon mit einem neuen Modell für „Einsteiger“ weiter. Die Die Ring Video Doorbell 4 wird ab 5. Mai für 199 Euro erhältlich sein und kann bereits jetzt auf Amazon vorbestellt werden.

Mit an Board sind alle wichtigen Features wie die fortschrittliche Bewegungserfassung, Farb-Pre-Roll-Technologie, verbesserte Dual-Band-WLAN-Konnektivität, Gegensprechfunktion, anpassbare Privatsphäre-Einstellungen und 1.080p HD Video. Die Farb-Pre-Roll-Technologie bietet dem Nutzer eine zusätzliche 4-Sekunden-Video-Vorschau in Farbe von jedem Bewegungsereignis, so dass der Nutzer noch besser sehen kann, was vor seiner Haustür passiert.