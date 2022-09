Roborock S7 Pro Ultra kostet bei Amazon nur 1019,15 Euro

Als Roborock-Fan möchte ich heute gerne auf das Angebot für den Roborock S7 Pro Ultra bei Amazon aufmerksam machen. Zusammen mit der wirklich praktischen Absaug-und-Wischstation muss man heute nur 1019,15 Euro (Amazon-Link) bezahlen, im Preisvergleich werden mindestens 1049 Euro fällig.

In meinem Testbericht habe ich dem Roborock S7 Pro Ultra sehr gute Noten ausgestellt. Der Roboter selbst navigiert zuverlässig durch eure Räume, verzichtet aber auf eine Kamera für eine optimierte Objekterkennung. Die Absaug-und-Wischstation lässt den Roboter autark arbeiten, hier muss man die Wassertanks circa 1x pro Woche wechseln, der integrierte Staubbeutel hält je nach Verschmutzung mehr als 6 Monate.

Die Steuerung in der Roborock-App ist kinderleicht, via Zeitplan lasse ich den Roboter immer dann arbeiten, wenn ich nicht zuhause bin. Allerdings könnt ihr auch einen leiseren Modus wählen, falls ihr anwesend seid. Die Ergebnisse sind top, die Wischfunktion empfehlenswert, da der Wischmopp während der Reinigung mehrfach gespült wird, damit weiterer Dreck nicht in andere Räume verteilt wird.

Ich möchte auf einen Saug- und Wischroboter nicht mehr verzichten. Die Anschaffung ist nicht gerade günstig, allerdings hat man so immer einen sauberen Boden, ohne selbst Hand anlegen zu müssen. Je freier der Boden von Gegenständen, Socken, Kabeln und Co ist, desto besser kann der Roborock arbeiten.