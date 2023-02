Neuer iMac mit M3-Chip soll frühestens Ende 2023 erscheinen

Der 24″ iMac mit M1-Chip wurde im Mai 2021 vorgestellt und zählte zu den Geräten, die relativ schnell auf die Apple-eigenen Prozessoren umgestellt wurden. Nachdem nun fast alle Macs auf Apple Silicon setzen, außer der Mac Pro, lässt Mark Gurman von Bloomberg wissen, dass Apple kein iMac mit M2-Chip plant, sondern direkt auf den M3-Chip setzen wird. Daraus resultiert: Wir müssen uns noch ein wenig gedulden und ein M3 iMac wird frühestens Ende 2023 erwartet.

Gurman sagt im Wortlaut:

Ich habe nichts gesehen, was darauf hindeutet, dass es einen neuen iMac vor der M3-Chipgeneration geben wird, die frühestens gegen Ende dieses Jahres oder im nächsten Jahr erscheinen wird. Wenn Sie also beim iMac bleiben wollen, müssen Sie sich einfach gedulden.

Es wird erwartet, dass der M3-Chip im 3nm-Verfahren hergestellt wird und damit leistungsstärker als auch effizienter wird. Der M3-Chip soll auch in einem neuen MacBook Air zum Einsatz kommen, das Gerüchten zufolge in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 auf den Markt kommen soll, sowie möglicherweise in zukünftigen Versionen des 13″ MacBook Pro und des Mac mini. Im Vergleich dazu wird der M2-Chip auf dem 5nm-Prozess der zweiten Generation von TSMC gefertigt.

Der aktuelle 24″ M1 iMac ist der einzige iMac mit Apple-Chip, der 27″ iMac und der iMac Pro wurde in den letzten Jahren eingestellt. Zuvor hatte Gurman schon berichtet, dass ein größerer iMac mit Apple Prozessor in Planung sei, hat heute dazu aber keine Aussagen getroffen. Andere Experten berichten, dass Apple kein großen iMac mit M-Chip plant.