Daily Dadish: Neuer Retro-Platformer mit über 360 handgefertigten Leveln

Könnt ihr euch für coole Retro-Games mit PixelArt-Grafik begeistern? Dann haben wir passend zum Wochenende eine kürzlich erschienene App auf der Liste für euch: Daily Dadish (App Store-Link). Vom Entwickler Thomas Young in den deutschen App Store gebracht, ist das Spiel kostenlos für iPhones und iPads erhältlich. Über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 5,99 Euro lässt sich der Retro-Platformer dauerhaft werbefrei schalten. Für die Installation wird mindestens iOS/iPadOS 10.0 oder neuer sowie rund 248 MB eures Speicherplatzes benötigt. Eine deutsche Lokalisierung gibt es noch nicht.

„Es ist ein Abenteuer, das ein ganzes Jahr dauert! Daily Dadish ist ein Retro-Platformer mit über 365 handgefertigten Levels – eines für jeden Tag des Jahres! Jeder Level ist nur einen Tag lang spielbar, also schlage sie, solange du kannst. Stelle dich herausfordernden Gegnern, schalte coole Charaktere frei und hilf Dadish dabei, seine vermissten Kinder wiederzufinden.“

So berichtet der Entwickler von Daily Dadish, Thomas Young, im deutschen App Store bezüglich seiner Neuerscheinung. Das Spielkonzept mit täglichen Leveln ist durchaus interessant, da sich das Gameplay so nicht abnutzt und man an jedem Tag frische Inhalte präsentiert bekommt.

Darüber hinaus bietet Daily Dadish insgesamt zehn spielbare Charaktere, die man im Spielverlauf freischalten kann, sowie ein Rennen gegen die Zeit. Wer die Level besonders schnell bewältigt, wird mit Medaillen und Sternen belohnt. Laut Entwickler darf man sich in Daily Dadish auch auf „einigermaßen witzige“ Dialoge und einen rockigen Soundtrack mit Remixes klassischer Dadish-Songs freuen. Denn: Young hat bereits mehrere Dadish-Games im kultigen Retro-Format im App Store veröffentlicht. Sollte euch das Format interessieren, findet ihr hier die weiteren Spiele des Entwicklers. Ein kleiner YouTube-Trailer bringt euch zudem Daily Dadish abschließend näher.