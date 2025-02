Rode Wireless GO (Gen 3) am Smartphone: Nur mit zusätzlichem Zubehör zu empfehlen

Die Kameras in Smartphones werden immer besser und obwohl die Mikrofonqualität auch optimiert wird, ist ein externes Mikrofon für professionelle Aufnahmen ein Muss. Das liegt einfach daran, dass das iPhone als Mikrofon oftmals ungeeignet ist, da es einfach zu weit weg ist und der Ton sehr hallig klingt. Für meine Videos setze ich derzeit auf das Rode Wireless Micro, ein perfekt optimiertes Mikrofon im Zusammenspiel mit dem Smartphone.

Seit Ende letzten Jahres gibt es neben dem Rode Wireless Pro auch das Rode Wireless GO 3. Die Funkstrecke ist vor allem für Videographen geeignet, die mit einer DSLR-Kamera filmen, da man sie einfach auf den Blitzschutz montieren kann. Doch im Lieferumfang sind auch USB-C-Kabel enthalten, um die Mikrofone mit dem Smartphone betreiben zu können.

Das sind die Neuerungen des Rode Wireless GO (Gen 3)

32-Bit-Float-Aufnahmen : Das Feature ermöglicht die Korrektur von übersteuertem oder zu leisem Audio, während die intelligente GainAssist-Pegelautomatik und die flexible Pegelsteuerung für optimalen Sound sorgen. Mit 123,5 dB SPL verträgt das Gen 3 außerdem deutlich mehr Pegel als der Vorgänger

(112 dB SPL).

: Das Feature ermöglicht die Korrektur von übersteuertem oder zu leisem Audio, während die intelligente GainAssist-Pegelautomatik und die flexible Pegelsteuerung für optimalen Sound sorgen. Mit 123,5 dB SPL verträgt das Gen 3 außerdem deutlich mehr Pegel als der Vorgänger (112 dB SPL). Reichweite : Statt 200 Metern erreicht das Gen 3 jetzt bis zu 260 Meter bei freier Sichtlinie.

: Statt 200 Metern erreicht das Gen 3 jetzt bis zu 260 Meter bei freier Sichtlinie. Plug-in-Power-Erkennung : Das Mikrofon wird eingeschaltet, wenn die DSLR-Kamera auch eingeschaltet wird.

: Das Mikrofon wird eingeschaltet, wenn die DSLR-Kamera auch eingeschaltet wird. Anschlüsse: Es gibt einen verriegelbaren 3,5 mm TRS-Eingang an den Sendern und einem vierpoligen TRRS-Anschluss am Empfänger für Kopfhörer-Monitoring, bzw. ein Headset, um ein zusätzliches Mikrofon zu nutzen.

Rode Wireless GO (Gen 3) mit dem Smartphone nutzen

Um das Rode Wireless GO mit dem iPhone sinnvoll zu nutzen, ist ein Cage nötig. Wir haben uns kürzlich für das Smallrig VideoKit entschieden, aber auch Rode bietet einen eigenen Cage an. Hier kann man nicht nur das iPhone einspannen, sondern zusätzlich Zubehör am Cage anbringen – auch das Rode Wireless GO.

Im Lieferumfang enthalten sind entsprechende Kabel, Windschutzaufsätze, ein Transportcase sowie eine neue Ladeschiene, mit der sich sowohl Empfänger als auch Receiver gleichzeitig aufladen lassen. Das ist ein eigenwilliges Konzept, erleichtert aber das Aufladen sowie die Verwaltung am Rechner. In der Desktop-App könnt ihr dann die beiden Sender und den Empfänger gleichzeitig verwalten und alle Einstellungen vornehmen.

Sehr gute Tonqualität

Im Test zeigt sich: Man bekommt wie gewohnt eine sehr gute Tonqualität. Ich habe jetzt kein eigenes Video, allerdings verweise ich gerne auf dieses Video, das alle Details noch einmal aufzeigt.

Was für mich wichtig ist: Das Mikrofon muss schnell einsatzbereit sein ohne viele Handgriffe tätigen zu müssen. Das ist beim Rode Wireless Micro natürlich besonders einfach, beim Rode Wireless GO etwas anspruchsvoller, aber immer noch schnell erledigt.

Die Sender und Empfänger selbst kommen abermals in der bekannten rechteckigen Form daher. Steckt man den Sender an den Kragen, finde ich das optisch immer etwas schwierig. Durch das Eigengewicht der Sender kann zudem der Kragen knicken, was auf dem fertigen Video nicht schön aussieht. Optional kann man übrigens ein Lavaliermikrofon anschließen, das deutlich unauffälliger ist. Das muss man jedoch separat erwerben.

Rode Wireless GO oder Rode Wireless Pro: Der Preisunterschied ist nicht so groß

Das Rode Wireless GO der aktuellen Generation hat Funktionen der Pro-Variante übernommen, kommt aber mit einem abgespeckten Lieferumfang daher. Vor dem Kauf sollte man die beiden Versionen vergleichen, denn der Preisunterschied ist für den Mehrumfang nicht all zu hoch.

Betrachtet man die unverbindliche Preisempfehlung, kostet die Pro-Version nur 40 Euro mehr. Allerdings bekommt ihr Zubehör im Wert von rund 300 Euro dazu, unter anderem ein echtes Ladecase sowie zwei hochwertige Lavaliermikrofone. Meiner Meinung nach ist das Preis-Leistungsverhältnis beim Rode Wireless Pro deutlich attraktiver.

Auf dem freien Markt sind die Preise schon angepasst. Das Rode Wireless GO (Gen 3) gibt es schon für 284 Euro, das Rode Wireless Pro wird für 329,95 Euro angeboten.

Die Tatasche, dass es das Rode Wireless GO jetzt auch in vielen verschiedenen Farbe gibt, ist für mich kein Argument zu diesem Modell zu greifen. Ohnehin wird aktuell nur die schwarze Variante verkauft.

Mein Fazit

Das Rode Wireless GO ist eine tolle Funkstrecke, die sowohl mit einer DSLR-Kamera als auch mit Smartphones bestens funktioniert. Die Neuheiten sind vor allem für professionelle Videographen erstrebenswert. Letztendlich muss man aber überlegen, ob man zum Rode Wireless GO oder zum Rode Wireless Pro greift.