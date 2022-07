Roterra 3: Magische Puzzle-Welt erscheint mit drittem Teil im App Store

Sagt euch der Name Roterra etwas? Falls ja, müssen zumindest wir etwas zurückblicken. Im Frühjahr 2019 erschien nämlich der erste Teil des Premium-Puzzle-Games im deutschen App Store, über das auch wir seinerzeit berichtet haben. Mittlerweile sind einige Jahre ins Land gegangen. Jetzt steht aber der mittlerweile dritte Teil dieses tollen Premium-Spiels für einmalige 4,99 Euro zum Download zur Verfügung, Roterra 3 – A Sovereign Twist (App Store-Link). Für die Installation sollte man neben iOS 13.0 oder neuer auch mindestens 1,2 GB an freiem Speicherplatz mitbringen. Auch eine deutsche Lokalisierung steht bereits zum Start bereit.

„Kehren Sie zurück in die magische Welt von Roterra, wo Oben relativ ist und der Weg nach vorn tatsächlich hinten sein kann. Drehen, drehen und verschieben Sie, um Ihre Perspektive zu ändern, finden Sie Ihren Weg aus komplexen Labyrinthen und beanspruchen Sie die Krone von Roterra. Manchmal macht es den Unterschied, den Standpunkt zu ändern.“

So berichtet das Entwicklerteam von Ziffer! Games und Dig-It Games aus den USA über die Neuerscheinung. Das Spiel ist die Fortsetzung der Roterra-Reihe, in der die Protagonistin Angelica zunächst von ihrem Bruder Orlando betrogen und allein in einem magischen Wald zurückgelassen wurde. In diesem neuen dritten Teil treten nun Angelica und Orlando gegeneinander an, um die schwebende Würfelwelt zu beherrschen, in der die Schwerkraft kein Hindernis darstellt.

Acht Stunden Spielspaß mit der Neuerscheinung

In Roterra 3 erwarten die Spieler und Spielerinnen neue Herausforderungen in insgesamt 24 Leveln, in denen über 50 neu handgefertigte Puzzles für mehr als acht Stunden Spielspaß warten. Auch zum Gameplay äußert sich das Entwicklerteam im App Store:

„Denken Sie daran, dass alle Rätsel lösbar sind, aber um von Anfang bis Ende zu gelangen, sind viele Schritte erforderlich, während Sie Pfade umdrehen und Schalter umschalten, um die Welt zu verschieben und Ihre Route freizumachen. Eine vorausschauende Planung wird bei diesen perspektivenverändernden Karten, die versteckte Pfade, schwer zugängliche Schalter und pfadverändernde Edelsteine ​​enthalten, dringend empfohlen. Sie können sich bei dem Versuch, die unmöglich aussehenden Rätsel zu lösen, verirren, aber Sie werden niemals stecken bleiben.“

Roterra 3 kann optional auch mit einem kompatiblen MFi-Controller gespielt werden und setzt auf einen neuen Kunststil samt optimierter Kamerasteuerung. Von uns bekommt auch der dritte Teil der Serie eine absolute Download-Empfehlung. Wenn ihr vor dem Kauf noch ein paar audio-visuelle Eindrücke benötigt, empfehlen wir euch abschließend den offiziellen Trailer bei YouTube, den wir unter dem Artikel eingebunden haben.