Sennheiser Momentum Sport: True Wireless-In-Ears ab heute verfügbar

Erst Anfang März dieses Jahres sind die Sennheiser Momentum True Wireless 4 mit drei Farbvarianten im Handel gestartet, nachdem sie erstmals bei der CES in Las Vegas präsentiert wurden. Mit den Sennheiser Momentum Sport gibt es nun auch ein Modell, das sich insbesondere für Sportler und Sportlerinnen eignen soll und über entsprechende spezielle Features verfügt – und das ab heute offiziell im Handel erhältlich ist.

Der Momentum Sport enthält sowohl einen Photoplethysmographie (PPG)-Herzfrequenzsensor als auch einen Körpertemperatursensor, die wichtige Messdaten an Fitness-Apps und -Geräte weitergeben können. Denn das Innenohr ist durch die vorherrschende Dunkelheit und geringe Lichtverschmutzung einer der beständigsten Bereiche des Körpers während körperlicher Aktivität. So können die Herzfrequenz und Körpertemperatur mit den Momentum Sport konsistent gemessen werden.

Die In-Ear-Temperaturmessung ist außerdem genauer als die Messung über das Handgelenk: Die eigene Körpertemperatur kann mit einer Genauigkeit von +/- 0,3 Grad Celsius überwacht werden, um eine hitzebedingte Ermüdung bei intensivem Training zu vermeiden. Ebenso wird die Herzfrequenz in BPM (Beats Per Minute) im Bereich von 30 bis 220 bpm aufgezeichnet. Die integrierten Drei-Achsen-Beschleunigungssensoren arbeiten zusammen mit kapazitiven Berührungs- und Infrarotsensoren, um die Bedienung per Fingertipp-Gesten zu erleichtern: So kann beispielsweise ein Doppeltipp auf die Wange nahe dem Ohr einen Titel anhalten, selbst wenn man Handschuhe trägt. Die klassische Bedienung über direktes Tippen auf die Ohrhörer funktioniert ebenfalls.

Volle Integration ins Polar Flow-Ökosystem

​Die Herzfrequenzdaten vom Momentum Sport lassen sich nach dem Training mit vielen beliebten Sportgeräten und -Apps wie Apple Watch und Apple Health, Garmin Watch/Connect, Strava oder Peloton verbinden und integrieren. Außerdem besteht eine direkte Integration zum Polar Fitness-Ökosystem: Zum ersten Mal in einem nicht von Polar hergestellten Produkt hat man vollen Zugriff auf die Elite-Biosensoren und die Datenanalyse von Polar, da die MOMENTUM Sport die Polar Flow App als Trainings-App verwenden. Dies beinhaltet den Zugriff auf Leistungsverfolgung, Trainingsanalysen, intelligentes Coaching und Sprachführung. In-Ear-Fitnessdaten, einschließlich der Körpertemperatur, werden in Echtzeit für sofortige Einblicke während des Trainings zur Verfügung gestellt und für eine verbesserte Analyse nach dem Training sowohl in der Polar-Flow-App als auch in einem Desktop-Browser gespeichert.

Nach der Veröffentlichung wird der Momentum Sport auch vollends kompatibel zur Polar Vantage V3 Multisport Watch sein. Der True Wireless-Kopfhörer lässt sich ganz einfach mit der Uhr verbinden, um bei jedem Training verschiedene Fitnessdaten in Echtzeit zu sammeln. Der Momentum Sport unterstützt auch die Audio- und Navigationsfunktionen von Polar, die während des Trainings direkt über den Ohrhörer zu hören sind.

Auch beim Klang will Sennheiser auf die gewohnte Expertise setzen: Neben einem neuen 10 mm-Schallwandler gibt es auch ein komplett neues, halboffenes Akustiksystem. Die Ohrhörer vermindern den Okklusionseffekt durch einen akustischen Entlastungskanal mit integrierter Belüftung. So können Trittschall, Atemgeräusche und andere von einem sich bewegenden Körper ausgehende Geräusche drastisch minimiert werden. Das halboffene Design sorgt außerdem für eine natürliche Umgebungswahrnehmung, um beim Outdoor-Sport die Außenwelt nicht aus den Augen zu verlieren. Zusätzlich stehen Transparenzmodus, Anti-Wind-Modus und eine adaptive Geräuschunterdrückung bereit.

Neues halboffenes Akustiksystem und Bluetooth 5.2

Der Momentum Sport nutzt Bluetooth 5.2 und unterstützt die Codecs aptX Adaptive, AAC und SBC. Zudem können die neuen Sportohrhörer von Sennheiser mit der Sennheiser Smart Control App für iOS und Android genutzt werden, bieten eine IP55-Schweiß- und Wasserfestigkeit, ein stabiles Gehäuse und verstopfungsresistente Ohrstöpsel.

Die Neuerscheinung wird mit einer großen Auswahl an austauschbaren Ohrfinnen und -stöpseln geliefert, um einen individuellen, sicheren Sitz zu ermöglichen. Im IP54-zertifizierten Ladecase können die Ohrhörer bis zu drei Mal zusätzlich aufgeladen werden, was die Wiedergabezeit von sechs Stunden auf insgesamt 24 Stunden verlängert. Wenn es mal schnell gehen muss, reicht eine zehnminütige Schnellladung über USB-C für bis zu 45 Minuten Wiedergabezeit. Auch ein kabelloses Aufladen über Qi ist möglich.

Der Sennheiser Momentum Sport ist ab sofort in drei Farbvarianten – Polar Black, Burned Olive und Metallic Graphite – im Webshop des Herstellers und bei ausgewählten Sennheiser-Händlern für einen UVP von 329,90 Euro verfügbar. Auch bei MediaMarkt ist die Neuerscheinung bereits in zwei Farben gelistet.

Sennheiser Momentum Sport 329,90 EUR bei MediaMarkt kaufen