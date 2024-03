Sky mit TV-Neuheit: Sky Stream kommt noch dieses Jahr auf den Markt

Der Videostreaming-Anbieter Sky ist hierzulande vor allem für die hauseigenen Film-, Serien- und Sportpakete bekannt. Nun hat Sky Deutschland eine TV-Neuheit angekündigt, die noch in diesem Jahr Einzug in bundesdeutsche Haushalte halten soll: Sky Stream. Letzteres „hebt das Fernseherlebnis auf die nächste Stufe“, wie Sky in einer Pressemitteilung berichtet.

Heutzutage sind Fernsehinhalte über Anbieter hinweg immer fragmentierter, was es für Nutzer und Nutzerinnen schwieriger macht, aus diesem vielfältigen Angebot die gewünschten Inhalte zu finden. Daher zielt das gesamte Sky Stream-Erlebnis darauf ab, den Usern zu helfen, Inhalte, die sie gerne schauen, schnell und einfach zu finden – unabhängig davon, von welchem Anbieter sie kommen und ob sie im Free-TV, bei Sky oder in einer Streaming-App verfügbar sind. Sky berichtet dazu:

„Sky Stream ist vollgepackt mit preisgekrönten Entertainment- und Sport-Inhalten, die mittels einer kleinen, handlichen Box über das Internet auf jedem Fernseher gestreamt werden können. Premium-Inhalte von Sky zusammen mit attraktiven Partnerangeboten und Free-TV-Sendern machen Fernsehen damit einfacher als je zuvor. Sky Stream vereint lineare Kanäle und Apps sowie die beliebtesten Streaming-Dienste in einem nahtlosen Erlebnis gepaart mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und innovativen Funktionen.“

Laut Sky setzt man bei der Umsetzung von Sky Stream auf das Comcast-Ökosystem und will das bereits in Großbritannien und Irland eingeführte Angebot nun auch auf Deutschland und Österreich ausweiten. In Deutschland wird Sky Stream im Spätsommer dieses Jahres verfügbar sein, in Österreich soll der Marktstart ab 2025 erfolgen. Preise und Hardware-Voraussetzungen wurden von Sky bislang noch nicht bekanntgegeben, weitere Details will man aber „frühzeitig vor Launch bekanntgeben“.

Kosten für Sky Stream in Deutschland noch nicht bekannt

In Großbritannien kostet Sky Stream auf der eigenen Website nach einem kostenlosen Probemonat mit Sky Entertainment und Netflix Standard-Abo 31 GBP, was umgerechnet rund 36 Euro sind. Einen Kabel- oder Satellitenanschluss benötigt man nicht, die Inhalte werden über das WLAN gestreamt. In Großbritannien können Entertainment-Pakete wie Sky Sport oder Sky Cinema über Aufpreise hinzugebucht werden, auch Pakete für Werbefreiheit oder Ultra HD/Dolby Atmos-Features sind erhältlich.

Foto: Sky UK.