Smarte Technik: Philips UV-C Desinfektionstischleuchte erstmals bedeutend günstiger

Bei Amazon startet die Oster-Angebote-Woche heute in die heiße Phase, schließlich sind es nur noch ein paar Tage bis zum Osterfest. Mit dabei ist heute auch ein bisschen smarte Technik, die es bislang noch nicht bedeutend günstiger gab. Für de Philips UV-C Desinfektionstischleuchte zahlt ihr heute nur 83,99 Euro statt den normalerweise veranschlagen 119 Euro.

Die Philips UV-C Desinfektionstischleuchte ist vor ziemlich genau zwei Monaten auf den Markt gekommen und ich habe sie auch schon ausprobiert. Ich persönlich habe für sie Zuhause keinen Verwendungszweck, aber das kann ja bei euch schon wieder ganz anders aussehen. Interessant finde ich das Teilchen zum Beispiel, wenn man im Badezimmer regelmäßig Probleme mit Schimmel hat – als Alternative zu den diversen Chemie-Keulen, zu denen sonst oftmals gegriffen wird.

Kurz zusammengefasst: Die 25 Zentimeter hohe und 12 Zentimeter breite Philips UV-C-Desinfektionstischleuchte macht Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Sporen auf Oberflächen in kurzer Zeit effektiv unschädlich – so zumindest die Aussage des Herstellers. Ob das tatsächlich so funktioniert, kann ich euch mit meinen begrenzten technischen Mitteln natürlich nicht sagen. Dafür kann ich euch aber ein paar Erfahrungen rund um die Bedienung des neuen Produkts mit auf den Weg geben – und die fallen zunächst einmal positiv aus.

Dafür sorgt unter anderem eine handliche Anleitung, in der alle wichtigen Details auf nur zwei Seiten zu finden sind. Dank der Sprachansagen des Geräts ist es zudem quasi ausgeschlossen, es fehlerhaft zu bedienen: Entsperren, Timer wählen und den Arbeitsmodus starten. Danach hat man rund 30 Sekunden Zeit, den Raum zu verlassen, bevor die Desinfektion startet. Die Steuerung erfolgt ziemlich einfach über nur zwei Knöpfe auf der Oberseite der Leuchte und auch die automatische Abschaltung bei erkannter Bewegung funktioniert sehr schnell.