Smarte Videotürklingel von Netatmo jetzt erstmals deutlich günstiger erhältlich

Im September ist die Smarte Videotürklingel von Netatmo auf den Markt gekommen. In Sachen Design und Funktionsumfang fand ich das Teilchen immer recht spannend, doch am Ende des Tages ist so eine Türklingel ein essentielles Teil des Hauses und da meine Google Nest Hello wunderbar funktioniert, sehe ich aktuell keinen Grund, da Experimente einzugehen. Auch im Hinblick auf etwaige Diskussionen mit anderen Hausbewohnern.

Falls ihr abenteuerlustiger seid, habt ihr jetzt bei Amazon die Chance, die Netatmo Smarte Videotürklingel erstmals etwas günstiger zu kaufen. Statt den bisher angedachten 300 Euro sinkt der Preis auf 265,89 Euro – das ist ja schon einmal eine nicht ganz so schlechte Ersparnis.

9 Bewertungen Netatmo Smarte Videotürklingel mit Kamera, WLAN,... ANTWORTEN SIE IHREM BESUCH VON ÜBERALL AUS: Besuch klingelt an der Tür? Per Smartphone sehen Sie, wer es ist und können direkt mit ihm sprechen, egal, ob Sie zuhause oder am anderen Ende der Welt...

VERTREIBEN SIE EINDRINGLINGE: Die Personenerkennungs- und die Alert-Zones-Funktion benachrichtigen Sie in Echtzeit, sollte jemand vor Ihrer Haustür lauern. Vertreiben Sie die Person über den...

Das erwartet euch bei der Smarten Videotürklingel von Netatmo

Natürlich beherrscht auch das Modell von Netatmo alle Funktionen, die man von einer smarten Türklingel erwarten kann: Wenn jemand an der Tür klingelt, erhält man einen Videoanruf auf dem Smartphone und kann auf den Besuch reagieren. Zudem gibt es auch Alarmmeldungen, wenn vor der Haustür Bewegungen erkannt werden. Dabei setzt Netatmo auf seine bereits in anderen Produkten eingebaute Personenerkennung zurück.

Was wir aber noch bemerkenswerter finden: Netatmo verzichtet bei seiner Videotürklingel kommt auf ein Abo und weitere Kosten. Videos werden auch nicht in der Cloud gespeichert, wie es bei Google und Amazon der Fall ist. Stattdessen kann man die aufgezeichneten HD-Videos auf einer microSD-Karte speichern oder alternativ in die eigene Dropbox oder auf einen eigenen FTP-Server hochladen.

Mit der Integration in HomeKit kann die Kamera nicht nur intelligente Benachrichtigen senden und per Siri gesteuert werden, sondern erlaubt auch Automation mit anderen HomeKit-Produkten. So kann man beispielsweise bestimmtem Lampen aufleuchten lassen, sobald sich jemand der Tür nähert.

Vor dem Kauf solltet ihr euch auf aber jeden Fall noch gut 20 Minuten Zeit nehmen und euch das wirklich tolle und informative Video von „Spiel und Zeug“ auf YouTube ansehen. Mittlerweile dürfte sich durch Software-Updates zwar schon ein wenig getan haben, trotzdem dürftet ihr nach dem Video um einiges schlauer sein.