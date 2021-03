Über 8.800 Artikel: Zehn Jahre Jubiläum in der appgefahren-Redaktion

Ein wenig gefrustet bin ich ja doch: Ich habe tatsächlich den Tag meines zehnjährigen appgefahren-Firmenjubiläums verpasst. Als ich heute dann in unserem WordPress-System stöberte und nach meinem ersten für appgefahren geschriebenen Artikel Ausschau hielt, stammte dieser vom 8. Februar 2011.

Seitdem ist viel passiert und so einige Artikel sind hinzugekommen: Auf meiner Haben-Liste sammeln sich mittlerweile 8.826 Artikel an, wie mir das WordPress-System untrüglich mitteilt. Von kleinen Presse-News über das Ausprobieren von Apps und Spielen, Testberichten von Zubehör und Gadgets, bis hin zu Kommentaren mit eigenen Ansichten ist so ziemlich alles dabei, was das Redakteursherz begehrt.

Angefangen hat im Februar 2011 alles mit einem Testbericht für das Speck Fitted für das seinerzeit aktuelle iPhone 4. Ich habe, nachdem ich mich mit dem Apple-Fieber angesteckt und den appgefahren-Blog entdeckt hatte, spontan bei Freddy und Fabian angefragt, ob sie noch jemanden suchten, die ein paar News und Reviews in die Tasten haut. Nach meinem Einstellungstest in Form eines Testberichtes arbeitete ich fortan als Aushilfe, später dann auch freiberuflich und mittlerweile seit einigen Jahren fest angestellt in der Redaktion. Mehr über mich erfahrt ihr übrigens in meinem Steckbrief.

Viele schöne Erfahrungen und eine lebendige Community

In diesen zehn Jahren, die fast wie im Flug vergingen, habe ich einige tolle Erfahrungen machen dürfen. Neben tollen Gadgets, die ich ausprobieren durfte, lustigen Spielen, der Kommunikation mit Herstellern und Entwicklern sowie Besuchen im Bochumer Hauptbüro macht mir vor allem der Alltag im Apple-Universum mit meinen besten Chefs der Welt noch immer sehr viel Spaß. Ich merke, die Apple-Welt verändert sich – aber schließlich sind es auch neue Technologien und Entwicklungen, die für Spannung sorgen und die ich nach wie vor interessiert verfolge.

An dieser Stelle geht auch noch ein Dank an die treuen appgefahren-Leser, die nicht müde werden, mit mir zu kommunizieren, Ratschläge und Erfahrungen zum besten geben, und ja, auch auf kleine Fehler hinzuweisen, die sich beizeiten einschleichen. Ohne eine Community, die sich rege beteiligt, wäre auch unser Blog kaum vorstellbar. Daher wünsche ich mir und euch allen mindestens weitere zehn Jahre mit Apple-Produkten, Gadgets, Apps und Spielen – und stoße virtuell mit euch allen an. Cheers!