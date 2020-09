Smarte Videotürklingel von Netatmo soll ab dem 28. September ausgeliefert werden

Seit Anfang 2019 warten wir auf die Smarte Videotürklingel von Netatmo. Angekündigt auf der vorletzten CES ist es zuletzt sehr ruhig geworden, auch der Hersteller hält sich bisher mit offiziellen Informationen zurück. Auf der Webseite heißt es lediglich: „Kommt bald“ – und das schon seit Monaten.

Nun könnte allerdings Bewegung in die Sache kommen, denn wie uns appgefahren-Leser Andy aus der Schweiz mitteilt, wird die Netatmo Smarte Videotürklingel auf Galaxus.ch, einem großen Webshop dort drüben bei unseren Eidgenossen, bereits zum Verkauf angeboten.

Zudem finden wir bei Galaxus gleich mehrfach den Hinweis, dass der Verkaufsstart ab dem 28. September erfolgen soll. So heißt es im Shop: „Verkaufsstart am 28.09.2020. Das Produkt wird nicht vor dem 28.09.2020 ausgeliefert.“ Ob diese Informationen tatsächlich korrekt sind und auch für den Rest von Europa gelten, können wir euch bisher nicht sagen. In seinem deutschen Webshop listet Galaxus die Smarte Videotürklingel von Netatmo bisher nicht.

Die mit einem Full HD Sensor ausgestattete Video Doorbell soll in der Schweiz übrigens 329 Franken kosten. Das sind umgerechnet rund 300 Euro – ein genauer Preis für Deutschland ist ebenfalls noch nicht bekannt. So wisst ihr aber schon einmal, in welcher Region wir uns in etwa bewegen.