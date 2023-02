Sonos soll seinen neuen Lautsprecher Era nennen

Bereits im vergangenen Jahr hat der Technik-Blog The Verge einen Ausblick auf kommende Sonos-Produkte gewagt und dabei unter anderem das oben zu sehende Modell gestaltet. Bisher war der neue Sonos-Lautsprecher noch unter dem Projektnamen Optimo 2 bekannt. Nun hat man den eigentlichen Produktnamen herausgefunden.

Diese sind in Dokumenten von Sanus zu finden, einem Hersteller für Halterungen und Lautsprecher-Zubehör, der schon lange Produkte rund um Sonos-Lautsprecher herstellt. Hier ist vom Sonos Era 100 und Sonos Era 300 die Rede. Ebenso sieht The Verge einen Sonos 100 SL ohne Mikrofone im Produktportfolio für 2023.

Sanus will Zubehör für die noch nicht angekündigten Sonos-Lautsprecher herstellen

Konkret geht es übrigens um eine Wandhalterung und einen Bodenständer, den Sanus für die beiden noch nicht angekündigten Sonos-Lautsprecher herstellen will.

Mit dem Era 300 könnte Sonos die Lücke zwischen dem Sonos One und dem Sonos Five schließen, die nach dem Aus des Sonos Play:3 entstanden ist. Beide neuen Era-Modelle sollen dabei automatisches Trueplay unterstützen – eine Funktion, die es bisher nur im Sonos Move gab. Für diesen erwartet The Verge im Jahr 2023 übrigens ein Update – immerhin ist die erste Generation bereits 2019 erschienen.

Für Sonos wird es auf jeden Fall ein spanendes Jahr, zumal CEO Patrick Spence bereits angekündigt hat, dass Sonos 2023 in eine neue Produktkategorie einsteigen wird. Es ist also noch mehr in der Pipeline…