South of the Circle: Neues Erzähl-Abenteuer auf Apple Arcade

Den Namen State of Play Games habt ihr vielleicht schon einmal gehört. Die britische Entwickler haben nicht nur das Puzzle Kami oder den bunten Flipper Inks in den App Store gebracht, sondern uns vor einigen Jahren auch schon mit dem fantastischen Lumino City begeistern können. Ab sofort haben sie auch ein Spiel bei Apple Arcade auf Lager: South of the Circle (App Store-Link).

Für den Download auf iPhone, iPad, Mac oder Apple TV solltet ihr allerdings etwas Zeit mitbringen, denn South of the Circle ist beispielsweise auf dem iPad mehr als 2 GB groß. Dafür dürft ihr euch danach über eine spannende Zeitreise freuen.

Die Geschichte erzählt von einem in der Antarktis abgestürzten Flugzeug. Die Entwickler lassen uns wissen: „Peter, ein Wissenschaftler der Universität Cambridge, stolpert auf der Suche nach Hilfe und mit der Kälte kämpfend von der Absturzstelle weg. Als seine Bemühungen, dem Eis zu entkommen, in Verzweiflung umschlagen, verwischen allmählich die Grenzen zwischen seiner Vergangenheit und der Gegenwart.“

South of the Circle entführt euch in zwei Welten

Und tatsächlich: Während man sich durch Schnee und Eis kämpft, werden immer wieder Erinnerungen aus der Vergangenheit wach. Neben dem Kampf ums Überleben erzählt South of the Circle auch eine Liebesgeschichte zwischen Peter und Clara.

Grafisch ist State of Play Games wirklich toll gestaltet, sämtliche Bewegungen der Charaktere im Spiel wurden sogar per Motion Capture von echten Schauspielern aufgenommen. Das sieht wirklich klasse aus und auch sonst sorgt die Aufmachung dafür, dass man sehr schnell in die Geschichte eintauchen kann.

Mir persönlich bietet State of Play Games allerdings etwas zu wenig Interaktion, zumindest in der ersten halben Stunde, die ich mir bisher angesehen habe. Aber auch das ist ja das tolle an Apple Arcade: Man kann auch die Spiele selbst entdecken, die man sich sonst vielleicht nicht aus dem App Store geladen hätte.