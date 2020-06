Spacetime: Diese iPhone-App zeigt aktuelle Raketenstarts an

Als Elon Musks eigenes Raumfahrt-Unternehmen SpaceX Ende Mai eine Rakete ins All schoss, saßen zig Millionen Menschen vor dem Fernseher und waren Zeuge dieses Ereignisses. Wer über vergangene und zukünftige Raketenstarts weltweiter Raumfahrt-Organisationen informiert bleiben will, kann zur kostenlosen iPhone-App Spacetime (App Store-Link) greifen, die sich auf alle Geräte ab iOS 13.0 laden lässt. Für die Installation benötigt man lediglich 3 MB an freiem Speicherplatz und ein paar Englischkenntnisse, denn eine deutsche Lokalisierung besteht für die Anwendung bisher noch nicht.

Spacetime erlaubt es Weltraum-Fans seit der Veröffentlichung Ende Mai dieses Jahres, über bevorstehende Raketenstarts, Weltraum-Missionen und Installationen von kommerziell genutzten Satelliten informiert zu bleiben. Die Anwendung unterstützt dabei Organisationen wie die NASA, ULA, SpaceX, Roscosmos, CASC, Blue Origin und weitere private und staatliche Raumfahrtvereinigungen.

Push-Mitteilungen für bevorstehende Raketenstarts

Neben bereits gestarteten und bald stattfindenden Raketenstarts gibt es auch detaillierte Informationen zur jeweiligen Raumfahrtorganisation mit Historie und Standort, ebenso wie Infos zu den kürzlich ins Weltall gestarteten Raketen und anderen Flugkörpern. Wer generell auf dem Laufenden bleiben will, findet auch noch einen News-Bereich in Spacetime, in dem sich aktuelle Nachrichten aus der Raumfahrt finden. Diese können auch nach Organisation gefiltert werden.

Natürlich hat man nicht alle Raketenstarts ständig auf dem Schirm. Auch hier bietet Spacetime einen kleinen Extra-Service: Über Benachrichtigungen wird man vorab informiert, wenn ein Raketenstart bevorsteht. Die Push-Mitteilungen können für jede Raumfahrtmission einzeln aktiviert werden. Gibt es einen Livestream für das Ereignis, kann auch dieser in Spacetime angezeigt werden. Bisher verzichtet der Entwickler Afram Yirdaw auf weitere Kosten wie In-App-Käufe oder Abonnements und bietet eine ansprechende App samt Dark Mode für alle Raumfahrt-Interessenten.