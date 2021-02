Speedtest-App bewertet jetzt auch die Videostreaming-Qualität

Mit der kostenlosen Speedtest-App von Ookla (App Store-Link) könnt ihr eure Internetgeschwindigkeit binnen weniger Sekunden prüfen. In der neusten Version gibt es fortan auch einen Videostreaming-Test. Ist euer Netzwerk schnell genug, um Inhalte in 4K zu streamen?

In der App findet ihr den neuen Menüpunkt „Video“. Es wird ein kurzes Video abgespielt, um zu testen, welche Videostreaming-Qualität in eurem Netzwerk möglich ist. Wer ein solides WLAN hat, wird keine Probleme haben, mit langsamen 3G oder Edge ist ein Streaming in 4K oftmals nicht möglich.

Warum sich der Test lohnt? Anbieter unterscheiden oftmals zwischen normalen Traffic und Video-Traffic. Je nach Anbieter kann die Geschwindigkeit für Streaming von der herkömmlichen abweichen. Wie gut eure Verbindung ist, zeigt nun die Speedtest-App.

Speedtest von Ookla kann kostenlos geladen werden, ist 118,1 MB groß und finanziert sich über Werbung. Diese kann für einen kleinen Betrag entfernt werden.