Spotify: Neuer Exklusiv-Podcast wirft kritischen Blick auf die Fussball-WM in Katar

In nichtmal mehr einem Monat beginnt die diesjährige Fussball-Weltmeisterschaft am 20. November 2022 in Katar. Schon im Vorfeld sorgte die fragwürdige Vergabe durch den Dachverband der FIFA, die unwürdigen Arbeitsbedingungen der zahlreichen Gastarbeiter und der Zeitpunkt der WM mitten im Winter für beispiellose Kritik am weltgrößten und wohl wichtigsten Fussball-Turnier.

Auch Spotify macht nun mit einem neuen Spotify Original-Podcast auf das Thema aufmerksam: „Ausverkauft – Katar, der Fussball und das große Geld“ steht allen Abonnenten und Abonnentinnen des Musikstreaming-Dienstes seit dem 13. Oktober dieses Jahres in der Spotify-App (App Store-Link) zur Verfügung. Die ersten drei Episoden der achtteiligen Reihe sind bereits erschienen.

Im Podcast blicken die ehemalige Fußballspielerin und Menschenrechtsaktivistin Tuğba Tekkal und der Spiegel-Sportjournalist Danial Montazeri hinter die Kulissen des kontrovers diskutierten Großereignisses. Gemeinsam folgen die beiden der Spur der wirtschaftlichen Verflechtungen im internationalen Fußballgeschäft, die auch nach Europa führt.

In der ersten Episode, „Der Masterplan“, zitiert Podcast-Gast Gunther Latsch etwa einen Informanten aus der deutschen Bundesliga: „Jede WM ist gekauft, das weiß doch jeder“. Gunther Latsch ist Investigativ-Journalist beim Spiegel und untersuchte bereits einige Jahre zuvor die Korruptions- und Schmiergeldvorwürfe rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Was das „Sommermärchen 2006“ in Deutschland und ein Mann aus Katar mit den Ereignissen um die aktuelle Weltmeisterschaft zu tun haben, erfährt man in der ersten Episoden des Podcasts. Es geht außerdem darum, wo die Spur des Geldes ihren Anfang hat und wie dieses System überhaupt entstehen konnte: Wie groß ist der Einfluss privater Investoren und Investorinnen auf den Fußball heute, und warum schweigen die meisten Beteiligten?

In der zweiten Episode „Der Weg zur Fußballmacht“ wird der Tag der WM-Vergabe rekonstruiert. Zudem wird nach den Motiven für Katars Milliardeninvestitionen in den europäischen Klubfußball gefragt, bei denen besonders ein Mann eine zentrale Rolle spielt.

Die aktuelle dritte Episode „Die Toten“ beschäftigt sich mit der Lage der Arbeitsmigranten und -migrantinnen in Katar. Immer wieder wurden in den letzten Jahren Todesfälle und Menschenrechtsverletzungen in Zusammenhang mit der Errichtung neuer WM-Stadien gebracht. Und dann gibt es ja auch noch den FC Bayern München, dessen Ehrenpräsident Uli Hoeneß einen ganz eigenen und nicht unumstrittenen Blick auf das Halbinsel-Land am Persischen Golf hat. Verfolgt der FC Bayern etwa eigene, und wenn ja, welche Interessen an der WM in Katar? Diesen Fragen geht die am 20. Oktober erschienene Episode nach.

Insgesamt gibt es im „Ausverkauft – Katar, der Fussball und das große Geld“-Podcast acht Folgen der Recherchereise, die nach und nach auf der Spotify-Plattform erscheinen werden.

Habt ihr Lieblings-Podcasts, von denen ihr nie genug bekommen könnt? Habt ihr Empfehlungen für uns? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.