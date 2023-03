Spotify: Streamingdienst stellt KI-generierte „Niche Mixes“ vor

Algorithmus-generierte Playlists gibt es bei Spotify (App-Store-Link) schon länger: Nutzende kennen sicher die diversen personalisierten „Mixtapes“, die Discover-Weekly-Playlist oder die Genre-Mixe. Nun hat Spotify sein Mix-Portfolio um die sogenannten „Niche Mixes“ erweitert. Niche Mixes sind ebenfalls durch den Algorithmus erstellte und personalisierte Playlists zu allen denkbaren Kategorien. Verfügbar ist das Feature sowohl in der Free- als auch in der Premiumversion.

Niche Mixes sind eine Mischung aus bekannten und empfohlenen Songs. Die Kategorien der Mixe sind vielfältig. So gibt es etwa den „80s Running Mix“, der euch mit Up-Tempo-80er-Nummern beim Sport anspornt. Wollt ihr es lieber entspannter haben, könnt ihr in den „Night Time Mix“ reinhören, der ruhige Titel enthält, zu denen ihr runterfahren könnt. Es gibt aber auch vergleichsweise verrückte Kategorien wie „Anti Anxiety Dogs“ oder „Angry Teenager Mix“.

Spotify schreibt über das neue Feature in einer Pressemitteilung:

„Egal welcher Anlass es auch ist – du erhältst einen personalisierten Mix, der auf Bekanntem beruht und Musik von Künstlern, Genres und Jahrzehnten, die du bereits kennst und liebst, mit Songs kombiniert, von denen wir glauben, dass sie dir gefallen werden und die zum jeweiligen Anlass passen.“

Wer keine Lust hat, eigene Playlists zu erstellen, kann das neue Feature nutzen, um Abwechslung in seine Wiedergabelisten zu bringen.

Mixe anhand englischer Schlagworte finden

Die Mixe sind abgelegt in der „Für dich“-Sektion in Spotify. Ihr könnt die Mixe aber auch finden, wenn ihr in der Suche den Begriff „mix“ eingebt. Wollt ihr nach etwas Spezifischem suchen, dann könnt ihr zusätzlich zu „mix“ auch ein weiteres Schlagwort eingeben. Wichtig ist nur, dass ihr die Suche auf Englisch ausführt. Deutsche Suchbegriffe funktionieren (noch) nicht.

Die Niche Mixes werden täglich aktualisiert und sind sowohl für Free- als auch für Premium-Nutzerinnen und Nutzer verfügbar.

Spotify könnt ihr kostenlos im App Store laden oder in der Desktop-Version auch über den Browser nutzen. Eine Premium-Mitgliedschaft könnt ihr für 9,99 Euro/Monat abschließen.