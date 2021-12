Störung bei der Commerzbank: Aktuell keine Zahlungen mit Apple Pay möglich

Kurze Info für alle Commerzbank-Kunden, die mit ihrer Kreditkarte bezahlen wollen: Aktuell gibt es eine Störung, die das Bezahlen verhindert – auch mit Apple Pay. Die Probleme sind bekannt und es ist davon auszugehen, dass die Techniker schon an einer Problemlösung arbeiten.

Die Störung betrifft wohl nicht nur Apple Pay, sondern auch Google Pay, auch beim Bezahlen mit der Karte direkt gibt es Probleme. Falls ihr euch also wundert, warum keine Zahlungen möglich sind, liegt es nicht an eurer Karte, sondern an einem Fehler in der Infrastruktur der Commerzbank.