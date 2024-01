Surfen über Glasfaser leicht gemacht: FRITZ!OS 7.80 steht bereit

Mit rund 4,2 Millionen aktiven und weiteren 4,0 Millionen aktivierbaren Anschlüssen ist Glasfaser die am stärksten wachsende Breitbandtechnologie in Deutschland. Der bekannte Hersteller AVM hat dazu gestern das Glasfaser-Update FRITZ!OS 7.80 für die vier Modelle FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber, FRITZ!Box 7590 AX und 7530 AX veröffentlicht. Das Update bietet mehr Transparenz und vereinfacht die Erstinstallation am Glasfaseranschluss.

Die FRITZ!Box 5590 Fiber und 5530 Fiber, die sich direkt am Glasfaseranschluss einsetzen lassen, holen das Maximum aus jeder Leitung. Sie verfügen über ein integriertes Glasfasermodem, sodass sich der Einsatz eines zusätzlichen Modems erübrigt. Mit FRITZ!OS 7.80 erhalten die beiden Modelle eine innovative Glasfaserübersicht auf der Benutzeroberfläche. Anwender können darüber alle wichtigen Informationen zum Anschluss, der Geschwindigkeit sowie zu Verbindungstyp und -qualität ablesen. Die neue Übersicht gibt Anwendern mehr Transparenz für stabile und schnelle Glasfaserverbindungen.

Zudem profitieren auch die Internetanbieter von den FRITZ!Box-Fiber-Modellen mit FRITZ!OS 7.80, indem sie zusätzliche Informationen über die Verbindungsqualität erhalten. Bei einem Wechsel von DSL zu Glasfaser kann die vorhandene FRITZ!Box am zusätzlichen Glasfasermodem einfach weiter verwendet werden. Genau für diesen Umstieg bietet FRITZ!OS 7.80 für die weit verbreiteten Modelle FRITZ!Box 7590 AX und 7530 AX nun mehr Hilfestellungen für eine einfache und reibungslose Erstinstallation bei den verschiedenen Providern.

FRITZ!Box: Ersteinrichtung per MyFRITZ!App

Außerdem bereitet AVM mit FRITZ!OS 7.80 die vier FRITZ!Box-Modelle für den neuen Einrichtungsassistenten der MyFRITZ!App vor, der demnächst für iOS und Android angeboten wird. Der geplante Wizard ermöglicht es, eine neue FRITZ!Box am Glasfaser- und DSL-Anschluss schnell und intuitiv per Smartphone oder Tablet in Betrieb zu nehmen. Während der Ersteinrichtung führt die App Anwender schrittweise und interaktiv durch die Installation. Darüber hinaus gibt die App nützliche Hinweise zu WLAN-Gastzugang, Kindersicherung, Rufsperren und vielem mehr.

Die Neuerungen von FRITZ!OS 7.80 im Überblick

Die FRITZ!Box 5590 Fiber und 5530 Fiber, die direkt am Glasfaseranschluss laufen, erhalten diese Funktionen:

Innovative Glasfaserübersicht auf der Benutzeroberfläche: Anwender erhalten alle wichtigen Informationen zum Anschluss, der Geschwindigkeit sowie zu Verbindungstyp und –qualität.

Vereinfachte Einrichtung des Internetzugangs bei immer mehr Anbietern wie Deutsche Telekom, 1&1, Vodafone, O2.

Der Push Service für FRITZ!Box-Info wurde um Detailinformationen zum Glasfaseranschluss erweitert.

Viele Detailverbesserungen für stabile und sichere Verbindungen.

Die FRITZ!Box 7590 AX und 7530 AX, die am Glasfasermodem angeschlossen sind, erhalten folgende Neuheiten:

Die Einrichtung bei einem Anschluss an ein Glasfasermodem (ONT) wurde deutlich vereinfacht.

Die Geschwindigkeit zwischen LAN 1/WAN der FRITZ!Box und dem Glasfasermodem wird auf der Übersichtsseite angezeigt.

Viele Detailverbesserungen für stabile und sichere Verbindungen.

Das Update auf Version 7.80 für FRITZ!OS steht allen Nutzern und Nutzerinnen ab sofort in der FRITZ!OS-Oberfläche ihrer FRITZ!Box zum Download und zur Installation bereit. Weitere Infos gibt es auch auf der AVM-Website. Das Update gilt nur für die oben erwähnten Glasfaser-Modelle – für DSL-Router wie der FRITZ!Box 7590 ist v7.57 nach wie vor die aktuellste Firmware.