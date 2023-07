Tado Funk-Temperatursensor jetzt mit 30 Prozent Rabatt kaufen

Falls ihr euer Tado-System für den kommenden Herbst und Winter aufmotzen wollt, dann schaut doch mal bei Amazon vorbei. Dort gibt es aktuell den Tado Funk-Temperatursensor mit einem Rabatt von 30 Prozent. Statt 99,99 Euro kostet das Zubehör nur noch 69,95 Euro (Amazon-Link). Interessant ist das Teilchen vor allem dann, wenn euer Heizkörper-Thermostat nicht die ideale Position im Raum hat.

So funktioniert das Tado Funk-Temperatursensor

Mit dem optionalen Zusatzprodukt für die smarten Thermostate von Tado holt man sich mehr Komfort in ein Zimmer des Hauses oder der Wohnung. Mit einem integrierten Thermometer kann die Temperatur im Raum genau dort gemessen werden, wo es für euch am wichtigsten ist, um die mit dem Sensor gekoppelten Thermostate entsprechend zu steuern. Dazu gibt es direkt am Sensor eine Anzeige der Temperatur und auch zwei Touch-Buttons zur Steuerung.

Interessant ist das zum Beispiel dann, wenn die Heizung hinter einem Möbelstück versteckt ist, etwa hinter dem Sofa. Zwar kann man hier mit einem Offset arbeiten, wirklich komfortabel ist das aber nicht. Zudem kann man den neue Funk-Temperatursensor auch zur zentralen Steuerung von mehreren Thermostaten im Raum verwenden – überall dort, wo man es am besten gebrauchen kann.

Was wir nicht ganz außer Acht lassen wollen: Zum Start vor rund drei Jahren hat das Zubehör noch 79,95 Euro gekostet, mittlerweile ist der Preis ordentlich gestiegen. Zumindest aktuell spielt das durch die Preisaktion aber keine Rolle.