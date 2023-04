Tag der Erde: Apple kündigt große Fortschritte bei Klimazielen an

Im Vorfeld zum Tag der Erde, der jedes Jahr am 22. April stattfindet, gibt Apple Fortschritte auf dem Weg zum ehrgeizigen Ziel, dass bis 2030 jedes eigene Produkt klimaneutral ist, bekannt. Dazu gehört auch ein neues Format zum Vermitteln der Informationen der verringerten Klimaauswirkungen neuer Modelle von iPhone, iPad, MacBook Air und Apple Watch. Das Unternehmen kündigt außerdem neue Partnerschaften für innovative Klimalösungen und die Einbindung von Communitys an und lädt darüber hinaus Kunden und Kundinnen ein, mit neuen kuratierten Inhalten und Angeboten auf allen Apple Plattformen zu lernen und aktiv zu werden.

Apple ist bereits heute klimaneutral, was die weltweiten Emissionen des Unternehmens betrifft, und hat seine komplette CO2-Bilanz seit 2015 um über 45 Prozent reduziert, obwohl der Umsatz des Unternehmens im gleichen Zeitraum um über 68 Prozent gestiegen ist. Insgesamt sind im vergangenen Jahr durch die umfangreichen Umweltbemühungen des Unternehmens — einschließlich des Ausbaus erneuerbarer Energien in der globalen Lieferkette und der Herstellung von Produkten aus recycelten und anderen kohlenstoffarmen Materialien — mehr als 28 Millionen Tonnen Kohlenstoff vermieden worden. Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives bei Apple, erklärt dazu:

„Wir sind unserer Vision ‚Apple 2030‘ — dem ehrgeizigen Ziel, dass bis 2030 jedes Produkt klimaneutral ist— mehr denn je näher gekommen und freuen uns, diesen enormen Fortschritt zum diesjährigen Tag der Erde mit unseren Kund:innen zu feiern. Unsere Kund:innen können ihre Apple Geräte mit dem Wissen nutzen, dass bei der Herstellung der Schutz der Umwelt klar im Fokus steht— das bedeutet mehr saubere Energie, mehr branchenführende Haltbarkeit, noch größere Effizienz und mehr recycelte und kohlenstoffarme Materialien als je zuvor.“

Im Zuge dessen hat Apple nun einen heute veröffentlichten Fortschrittsbericht zum Umweltschutz 2023 auf den Weg gebracht, der Themen wie Recycling, Umgang mit Ressourcen und saubere Energie aufgreift. Darüber hinaus hat Apple den jährlichen Bericht „Menschen und Umweltschutz in unserer Lieferkette“ publiziert. Das Unternehmen hat eingehende Analysen durchgeführt, um zu ermitteln, wie hoch der Anteil der mit sauberer Energie betriebenen Produktion bei jedem der eigenen Produkte ist und wie der erweiterte Einsatz von recycelten Materialien die Klimabelastung der einzelnen Produkte verringert.

Neue Kooperationen für zukunftsträchtige Lösungen

Auch neue Kooperationen zur Entwicklung neuer Lösungen für die Zukunft wurden von Seiten Apples eingegangen. In Lateinamerika beispielsweise wird Apple mit Conservation International zusammenarbeiten, um zur Bewältigung der Klima- und Biodiversitätskrise beizutragen. In Zusammenarbeit mit der Society of Entrepreneurs and Ecology Foundation unterstützt Apple die Entwicklung einer zertifizierten Methodik für blauen Kohlenstoff in China.

Apple arbeitet außerdem gemeinsam mit dem World Wildlife Fund (WWF) an einer neuen Initiative namens „Nature-Based Solutions (NbS) Origination Platform“, die ein neues Modell für die Ausweitung, Abstimmung und Mobilisierung öffentlicher und privater Investitionen für hochwertige natürliche Lösungen im Rahmen eines integrierten Landschaftsansatzes vorstellen soll. In den USA arbeitet Apple mit Beyond Benign zusammen, um Programme zu grüner Chemie und nachhaltiger Wissenschaft in Einrichtungen für Minderheiten im ganzen Land einzuführen

Feiern und handeln mit Apple

Zum Tag der Erde bietet Apple eine Vielzahl von Möglichkeiten an, die die Kundschaft dabei unterstützen, mehr über die Umwelt zu erfahren, sich mit ihr zu verbinden und Maßnahmen zu ergreifen, um negative Auswirkungen auf den Planeten zu reduzieren. So bietet Apple weiterhin über Apple Trade-In ein Recycling für Apple-Altgeräte an, und auch in den Apple Stores gibt es im Rahmen des Today at Apple-Programms entsprechende Aktionen.

Apple TV+ feiert den Tag der Erde mit einer Reihe neuer und preisgekrönter Inhalte für die ganze Familie, darunter die Serie „Janes tierische Abenteuer“, die von der Arbeit der legendären Naturschützerin Dr. Jane Goodall inspiriert worden ist, die Natur-Doku-Serie „Giganten des Tierreichs“, die von Tom Hiddleston gesprochen wird, und ein familienfreundliches „Sago Mini Freunde!“-Special. Ab dem 21. April präsentiert Apple Music exklusive, von der Natur inspirierte Inhalte mit neuer Musik und Soundscapes von Apple TV+, darunter ein „Mixtape for Mother Earth“ mit dem Extrapolations-Schauspieler Ben Harper. Auch bei Apple Fitness+ gibt es themenbezogene Workouts und Meditationen, zudem stehen in Apple Podcasts auch Informationen zum Klimawandel in der Sammlung „Revitalizing Our Home“ bereit. In Apple Books wird es darüber hinaus einen eigenen Tag der Erde-Bereich mit beliebten Büchern und Hörbüchern zum Thema geben, und in Apple Maps stehen von Tinybeans kuratierte Guides für nachhaltige Geschäfte zur Verfügung.

Fotos: Apple.