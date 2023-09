Tinceo Pure One Station startet für 799 Euro

Auf der IFA in Berlin hat Tineco die neue Pure One Station (Amazon-Link) vorgestellt, ein Akku-Staubsauger mit viel Zubehör und Absaugstation. Schon jetzt kann der Tinceo Pure One Station für 799 Euro gekauft werden und kann eure Wohnung schon in wenigen Tagen sauber machen. Die wichtigsten Funktionen sind:

60 Tage problemlose Nutzung mit dem 3-Liter-Eco-Staubbehälter : Der wiederverwendbare 3-Liter-Staubbehälter kann Schmutz und Staub bis zu 60 Tage lang aufnehmen, wodurch die Häufigkeit des Entleerens reduziert und die Wartung erleichtert wird.

: Der wiederverwendbare 3-Liter-Staubbehälter kann Schmutz und Staub bis zu 60 Tage lang aufnehmen, wodurch die Häufigkeit des Entleerens reduziert und die Wartung erleichtert wird. Selbstreinigung von der Bürste bis zum Abfalleimer : Die Station leert den Staubbehälter und reinigt alle Teile automatisch – von der Bürste über das Rohr bis hin zu den Filtern.

: Die Station leert den Staubbehälter und reinigt alle Teile automatisch – von der Bürste über das Rohr bis hin zu den Filtern. ZeroTangle-Bürste verhindert das Verheddern von Haaren : Die speziell entwickelte Bürste der Pure One Station erfasst und fängt Haare effektiv ein – ideal für Haushalte mit Tieren.

: Die speziell entwickelte Bürste der Pure One Station erfasst und fängt Haare effektiv ein – ideal für Haushalte mit Tieren. Der Tineco iLoop Smart Sensor sorgt für eine präzise Absaugung : Die akkurate Saugkraftanpassung des Staubsaugers erkennt die Staubmenge und stellt sich dementsprechend um. Die Station optimiert die Selbstreinigungszeit je nach Verschmutzungsgrad für eine tiefe und gründliche Reinigung.

: Die akkurate Saugkraftanpassung des Staubsaugers erkennt die Staubmenge und stellt sich dementsprechend um. Die Station optimiert die Selbstreinigungszeit je nach Verschmutzungsgrad für eine tiefe und gründliche Reinigung. FurFree Kit für die einfach Tierpflege : Das FurFree Kit ist ein innovativer Aufsatz, der das Fell von Haustieren pflegt und dabei ausgefallene Haare sanft entfernt, ohne Hunde & Co. zu verletzen.

: Das FurFree Kit ist ein innovativer Aufsatz, der das Fell von Haustieren pflegt und dabei ausgefallene Haare sanft entfernt, ohne Hunde & Co. zu verletzen. 5-stufige Filterung mit H13 HEPA: Frischere und gesündere Luft mit dem fortschrittlichen 5-stufigen HEPA-Filtersystem. Das Filtersystem fängt bis zu 99,99 Prozent der Staubpartikel mit einer Größe von nur 0,3 Mikrometern ab und sorgt so für saubere Luft im ganzen Haus.

Die Pure One Station verfügt über ein modernes LED-Display für eine intuitive Benutzerführung mit einem Gewicht von 2,4 kg für den Staubsauger und weitere 7 kg für die Station.